Capzanine, société de gestion européenne indépendante spécialisée dans l’investissement privé, cède sa participation dans le groupe Bretèche Industrie.

Bretèche Industrie est leader mondial de la fourniture d’équipements pour la fabrication de produits dans le domaine alimentaire, pharmaceutique, cosmétique. Le groupe, qui s’est constitué par acquisitions successives de PMI, est constitué de six sociétés leaders sur leur marché, concevant, étudiant, réalisant et mettant en service des équipements pour la production, de l’artisanat à l’industrie. Le Groupe est doté de plusieurs sites de production en Europe (France, Allemagne et République tchèque) et aux Etats-Unis depuis 2016. Il emploie près de 1000 personnes et son chiffre d’affaires est passé de 165 millions d’euros en 2012 à environ 220 millions d’euros en 2016.

Aux côtés d’Equistone et de Céréa Capital qui sont entrés au capital du groupe Bretèche Industrie avec le management, Capzanine a co-arrangé en 2012 un financement mezzanine senior. Pour Bruno Bonnin, directeur de Capzanine "Nous étions aux côtés d’Equistone et de Céréa Capital lorsqu’ils ont pris une participation majoritaire dans le groupe en 2012 pour accompagner sa croissance, notamment à l’international. C’est chose faite. Equistone et Céréa Capital cèdent aujourd’hui leur participation et le groupe Bretèche a consolidé sa position de leader et de spécialiste mondial dans ses activités. Nous avons joué notre rôle en apportant un financement haut de bilan pour aider cette PME dynamique à se développer ".