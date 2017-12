Capzanine - société de gestion européenne indépendante spécialisée dans l’investissement privé - annonce l’arrivée d’un nouvel associé dédié à l’activité Sponsorless, Fabien Bernez.

Pour Christophe Karvelis, Président de Capzanine, « l’arrivée de Fabien illustre notre volonté de renforcer notre positionnement comme un acteur majeur en matière de Sponsorless et de donner une impulsion encore plus forte à la dynamique d’investissements du fonds Capzanine 4 Sponsorless, levé fin 2016. A date, le fonds a levé 350 millions d’euros et a réalisé 7 opérations. »

Fabien Bernez a débuté son parcours professionnel en 2004, au sein de l’équipe dédiée aux Financements structurés du Crédit Lyonnais. Puis il a intégré TCR Capital en tant que chargé d’affaires, de 2008 à 2012. Il est ensuite devenu Directeur de Participations jusqu’en 2014. Depuis cette date, Fabien était Directeur Associé.

Agé de 40 ans, Fabien est diplômé de l’Institut Polytechnique de Grenoble et de l’EM Lyon.