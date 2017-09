Fondée en 1991, MCA est une entreprise de services intervenant dans le domaine de l’ingénierie et du conseil en hautes technologies. Elle réalise des prestations intellectuelles d’ingénierie dans le cadre de projets R&D pour des grands donneurs d’ordre des secteurs de l’automobile, de l’énergie, de l’aéronautique et spatial, de la biologie (Renault, Valéo, Engie, Safran...). MCA emploie près de 1 000 personnes. Le groupe s’est internationalisé depuis 2012 et est désormais présent en France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Suède, Espagne, Italie.

Alliant une capacité à cerner et à répondre au plus juste aux besoins de ses clients à une recherche permanente de l’excellence opérationnelle, le groupe a réalisé d’excellentes performances ces dernières années avec plus de 20% de croissance annuelle et un niveau de rentabilité dans la moyenne haute du marché. Fin 2016, le groupe affiche un chiffre d’affaires de 74,4 M€.

Les dirigeants de MCA - Pierre Ebenstein, son fondateur, et Florent Ormaechea qui l’a rejoint en 2012 après une carrière chez Alten - souhaitent aborder une nouvelle étape du développement de l’entreprise en ouvrant leur capital à un actionnaire minoritaire pour les accompagner dans leur croissance et leur stratégie de croissance externe. Capzanine prend ainsi une participation minoritaire au capital et arrange une mezzanine senior dans le cadre d’une opération "sponsorless" qui permet au management de conserver le contrôle de l’entreprise.

Pierre Ebenstein, fondateur et président du groupe MCA, commente ainsi : « Depuis sa création MCA a su répondre aux attentes de ses clients en les accompagnant sur leurs projets R&D stratégiques. Notre approche multisectorielle nous a permis de couvrir l’ensemble des problématiques d’innovation auxquelles sont confrontés les grands groupes industriels ».

« Cette opération correspond parfaitement à nos objectifs, le choix de Capzanine s’est imposé rapidement et va nous permettre de poursuivre l’accélération de notre développement à l’international amorcé depuis 2013 » ajoute Florent Ormaechea, directeur général du Groupe.

Pour Bruno Bonnin, directeur de Capzanine : « Le modèle de développement du groupe MCA nous a séduits pour plusieurs raisons : une exécution rigoureuse des opérations, l’expérience et le savoir-faire du management qui allie croissance et préservation des marges à des niveaux élevés. Nous sommes heureux de les accompagner dans cette opération notamment pour soutenir leur politique de développement en France et à l’international ».

Jean-David Sultan, associé fondateur de 3s Finance souligne : « Avec l’appui de son partenaire financier, MCA dispose de capacités supplémentaires pour atteindre leur objectif de figurer parmi les leaders européens sur leur marché ».