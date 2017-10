Capzanine, société de gestion européenne indépendante spécialisée dans l’investissement privé accompagne Philippe Samama (52 ans, X-Ponts, INSEAD, ex-DG de la BU Réacteurs et Services chez Areva) dans la reprise du groupe CBE.

Fondée en 1987 dans la région de Tours, CBE est une entreprise française spécialisée dans la fabrication de moules de voussoirs, éléments préfabriqués en béton essentiels à la construction de tunnels de transport ou d’adduction d’eau de grands diamètres creusés par des tunneliers. L’entreprise s’est diversifiée dans la fourniture de lignes complètes de préfabrication de voussoirs et de grands éléments en béton, ainsi que dans le levage et la manutention par vide d’air. Le groupe CBE, qui emploie 250 salariés, est fortement présent à l’international (85% du CA réalisé hors de France) et notamment en Chine où le groupe a une filiale, créée en 2009.

Des performances financières solides et d’importantes perspectives de croissance

Capitalisant sur une marque forte et sur un savoir-faire reconnu dans la conception des moules permettant de produire des voussoirs de qualité supérieure à grande durée de vie, le groupe CBE s’est imposé en 30 ans comme leader mondial de son marché. Il affiche des performances financières solides avec un chiffre d’affaires 2016 de l’ordre de 35 M€, en croissance de 9% par an depuis 2006 et opère sur un marché dynamique.

Le dirigeant actuel du groupe, qui a repris l’entreprise à son fondateur en 2005, souhaite réaliser sa participation et se désengager de la gestion du groupe. Il a coopté Philippe Samama comme repreneur. L’intervention de Capzanine se fait via une prise de participation en capital aux côtés du dirigeant repreneur et de 6 managers du groupe et via l’arrangement d’une mezzanine senior.

Capzanine pourra ainsi accompagner l’action du management dans sa stratégie de diversification géographique et métiers et dans la réalisation d’opérations de croissance externe.

Pour Clément Colin, chargé d’affaires senior de Capzanine : « cette opération s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’investissement de notre fonds Capzanine 4 Sponsorless qui cible des PME / ETI à fort potentiel de développement, dirigées par un management performant et impliqué en leur apportant des financements souples et sur-mesure. Dans cette opération, nous avons été séduits par la forte expertise du groupe en matière de conception de moules complexes ainsi que par la qualité de Philippe Samama, dont le parcours professionnel est en parfaite adéquation avec les enjeux de développement du groupe. ».

Pour Philippe Samama : « je suis heureux de conduire CBE dans une nouvelle étape de son développement. CBE fait partie de ces ETI industrielles leaders sur leur marché de niche au niveau mondial, y compris en Chine. Le marché des grands projets tunneliers est très porteur : ces infrastructures sont rendues nécessaires par l’urbanisation croissante et les conséquences du réchauffement climatique sur les réseaux d’eau. CBE est reconnue sur la planète entière pour son savoir-faire dans ce domaine ».