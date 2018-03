Capzanine, société de gestion européenne indépendante spécialisée dans l’investissement privé, cède sa participation dans Ouicare dans le cadre d’une opération Sponsorless organisée par le fondateur du Groupe, Guillaume Richard.

Les origines du Groupe Ouicare remontent en 1996 à Lille. Aujourd’hui leader français du marché des services à la personne, le Groupe apporte des services d’entretien du domicile, de garde d’enfants, d’accompagnement des personnes en perte d’autonomie, de jardinage et de conciergerie au domicile de ses 100 000 clients. Ouicare s’appuie sur un réseau de plus de 400 agences, en France et en Espagne. Il emploie 17 500 salariés et a été l’un des principaux créateurs d’emplois français ces dernières années, avec 6 500 recrutements en 2017.

Capzanine a fait son entrée en janvier 2015 dans le capital de Ouicare pour accompagner le management dans le cadre de son opération Sponsorless, succédant à Evolem. Pendant plus de 3 ans, Capzanine s’est impliqué auprès de l’équipe dirigeante pour accompagner le renforcement du Groupe en France et son développement à l’international. Au cours de cette période, le chiffre d’affaires du Groupe est passé de 146 à 257 millions d’euros.

Pour Bruno Bonnin, directeur chez Capzanine : « Nous sommes heureux d’avoir été le partenaire financier de référence de Ouicare, qui est devenu l’acteur incontournable des services à domicile en France : en trois ans, le chiffre d’affaires du Groupe a augmenté de 76%, notamment grâce à l’acquisition d’APEF en 2016 et d’Interdomicilio en 2017, mais aussi grâce à une croissance organique supérieure à 20% par an. C’est aujourd’hui une structure solide qui affiche une très bonne dynamique commerciale. »

Pour Guillaume Richard, Président fondateur de Ouicare : « Capzanine n’a pas été qu’un financier mais avant tout un vrai partenaire pendant plus de 3 ans : à nos côtés dans les moments compliqués, exigeant et challengeant quand il le fallait, accompagnant et de bons conseils quand nous le sollicitions. »