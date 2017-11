Capzanine, société de gestion européenne indépendante spécialisée dans l’investissement privé, cède sa participation dans Taliance, à l’occasion de la recomposition du capital de cette dernière et de sa reprise par le management.

Taliance conçoit, développe et distribue la première solution logicielle de modélisation de portefeuille d’actifs alternatifs, alliant la flexibilité et la sécurité que ces actifs spécifiques requièrent. Taliance aide les GP, LP, fonds de pension, investisseurs ou gérants, à optimiser les performances de leurs portefeuilles d’investissements alternatifs internationaux dans seize pays.

Basée à Paris, Londres et New York, Taliance emploie 30 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires annuel de 6M€. Taliance travaille notamment pour Generali, Amundi, Aviva Investors, Gecina, Scor, Aberdeen Asset Management, UBS, la Caisse des Dépôts et Placements du Québec et BNP Paribas Real Estate.

Capzanine soutient et accompagne le management de Taliance dans son développement depuis 10 ans. En 2007, Capzanine est entrée au capital de l’entreprise en tant qu’actionnaire majoritaire dans le cadre d’un LBO. Son soutien et son accompagnement ont permis à Taliance de se concentrer sur son coeur d’activité (le front office), de poursuivre son développement, se déployer à l’international et conquérir de nouveaux clients, devenant leader sur son marché.

Pour Christophe Karvelis, président de Capzanine "aujourd’hui le management de Taliance aborde une nouvelle étape de son développement en réorganisant son capital. Nous avons été aux côtés de Taliance depuis 10 ans, confortant notre rôle d’investisseur de long terme pour accompagner l’entreprise dans les grandes étapes de sa croissance. Nous sommes heureux de passer le relais au management".