Fondée en 1968, 5àSec s’est développé rapidement pour devenir le leader mondial du nettoyage et de l’entretien des textiles. Aujourd’hui, 5àSec dispose d’un réseau de 1 740 points de vente (en direct ou en franchise) dans 30 pays. En 2016, l’enseigne a généré un chiffre d’affaires de 80,6 M€ et un EBITDA de 9,5M€.

Capzanine a fait son entrée - minoritaire - dans le capital de 5àSec en 2007, en tant que co-arrangeur de la mezzanine du LBO secondaire monté par ING Parcom. L’objectif de cette opération était de soutenir le management dans son projet de développement, notamment des acquisitions. En 2008, Capzanine a accompagné le management dans ses opérations de croissance organique et externe, dans un environnement économique complexe : crise économique, concurrence très forte, transition technologique à mener en France à cause de réglementations de plus en plus restrictives. Malgré cette période difficile, 5à Sec a réussi à poser les bases d’un développement solide.

En 2014 Capzanine, aux côtés de Rive Private Investment et d’IFE Mezzanine, a aidé le groupe à restructurer sa dette et à injecter 10 M€ de capitaux dans ses fonds propres. Dans le même temps, l’entreprise a renouvelé son équipe de direction, réorganisé son réseau historique en France, mis en place un programme de réduction de coûts et a fait évoluer son offre de services vers le digital, notamment avec le rachat de Groombox et le développement d’une offre de services à domicile et de conciergerie.

Aujourd’hui, après un accompagnement de longue durée qui a permis à 5àSec de se développer en France et à l’international et de surmonter des périodes difficiles, Capzanine a décidé de céder sa participation à Bridgepoint.

Pour Maxence Radix, directeur associé de Capzanine : « Le rôle de Capzanine est d’accompagner les entreprises dans la durée, de les aider à se développer et à se transformer. Depuis plus de 10 ans nous avons soutenu 5àSec durant toutes les étapes majeures de son développement. C’est aujourd’hui un beau groupe, disposant d’une excellente équipe de management avec de nombreux projets, que nous avons eu beaucoup de plaisir à accompagner. »