Avec une collecte nette qui a plus que triplé par rapport à celle enregistrée en 2016 et, des actifs sous gestion à l’international qui ont été multipliés par deux en deux ans pour atteindre 3.8 milliards d’euros, CPR AM se rapproche de son ambition affichée pour 2020 : franchir le cap des 50 milliards d’euros d’encours tout en réalisant la moitié de sa collecte sur ses produits de moyen long terme sur les marchés internationaux.

« L’esprit d’innovation, le talent et l’engagement collectif de nos équipes conjugués à l’appui de notre maison mère Amundi facilitent la mise en œuvre de nos priorités stratégiques de développement. Ensemble, nous avons su renouveler nos promesses auprès de nos grands clients et ainsi franchir avec succès de nouvelles étapes de développement tant en France qu’à l’international » se félicite Valérie Baudson, à la tête de la société depuis maintenant deux ans.

Alors que la dynamique de collecte est équilibrée sur ses segments de clientèle Institutionnels +2.8 Mds€ et Retail + 2.7Mds€, CPR AM affiche une progression significative de sa collecte nette auprès de sa clientèle Retail [3].

Sur le marché français, CPR AM a su inscrire son empreinte auprès de ses grands clients grâce à son savoir-faire unique et la richesse de ses expertises court, moyen et long terme. Sa part de marché s’élève à 2.74% contre 2.50% en 2016 [4].

La société est une référence en matière de gestion de trésorerie avec sa gamme de solutions complètes. Elle enregistre une très forte collecte dont plus de 1.4 Md€ sur CPR Oblig 6 mois [5], le dernier né de la gamme.

Son expertise ‘pure inflation’ a bénéficié d’un intérêt marqué de la part de ses clients investisseurs et totalise un actifs sous gestion de plus de 1.2 Md€.

La société, qui mise sur un retour des anticipations d’inflation, notamment aux Etats-Unis, a étoffé sa gamme en lançant en mars 2017, CPR Focus Inflation US, fonds directionnel inflation dont l’objectif est de tirer parti de la hausse de l’inflation anticipée américaine sans subir l’exposition aux taux réels.

La société figure parmi les leaders dans le domaine des gestions actions thématiques [6]. Après le succès de sa stratégie ‘Silver Age’ dont l’encours global est proche du 1.8 Md€, sa stratégie Global Disruptive Opportunities, dédiée aux entreprises ‘disruptives’, lancée fin décembre 2016, a déjà séduit bon nombre d’investisseurs français et internationaux. En un an, elle enregistre une collecte nette de plus de 370 M€ d’euros et un encours de 410 M€. En 2017, deux nouvelles thématiques sont venues enrichir son offre CPR Invest – Food For Generations [7] et CPR Invest – Megatrends [8].

CPR AM renforce sa présence sur les marchés internationaux

Elle enregistre une progression de ses encours avec des flux de souscription importants sur ses produits de moyen long terme en Europe (Italie, Autriche, Espagne, Luxembourg, République Tchèque…) et en Asie (Hong Kong, Taïwan…). Fin 2014, la société lançait sa Sicav UCITS de droit luxembourgeois à compartiments « CPR Invest » en vue d’accélérer la distribution de ses fonds au-delà des frontières. Cette sicav compte, aujourd’hui, dix compartiments [9] issus de ses expertises phares commercialisés dans plus de dix pays et un encours qui en un an a triplé et dépasse désormais 1.5 Md€.

En 2018, CPR AM entend poursuivre sa dynamique de mise en œuvre de ses priorités de développement stratégiques :

International : Impulser la dynamique de conquête de parts de marché avec l’appui d’Amundi qui bénéficie d’un réseau de distribution étendu et compte des bureaux dans 37 pays d’Europe, d’Asie, du Moyen-Orient et d’Amérique.

Gestion actions thématiques : Au cœur de sa stratégie de développement, CPR AM entend consolider sa position parmi les leaders mondiaux. Une campagne internationale sera menée sur le fonds CPR Invest – Global Disruptive Opportunities.

Investissement Socialement Responsable : Poursuivre la mise en œuvre de son plan d’actions. Au-delà des solutions dédiées pour ses grands clients institutionnels, CPR AM compte étendre son approche spécifique dans la prise en compte des facteurs de risques ESG sur une offre produits ouverts toutes classes d’actifs.