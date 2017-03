Malgré un environnement de marchés mouvementé, CPR AM termine l’exercice 2016 avec une collecte nette globale en progression de plus de 1.8 Md€ répartie sur la majorité de ses gestions.

Les flux ont fait la part belle aux produits de trésorerie dont la collecte nette s’élève à 1Md€, avec une contribution notable des solutions obligataires court terme. Les expertises moyen long terme ont bénéficié, dès le second semestre, d’un regain d’intérêt et enregistrent une collecte nette de près de 300 m€ sur les actions et de plus de 200 m€ sur les diversifiés.

Via ‘Le Comptoir’, son portail dédié aux Conseillers en Gestion de Patrimoine, la société souligne une belle progression sur l’immobilier [1] dont la collecte nette s’élève à plus de 270 m€.

En France, CPR AM a enregistré de beaux succès auprès de ses grands clients institutionnels et entreprises, notamment grâce à ses solutions spécifiques dédiées Solvabilité 2 mais également au travers de son offre élargie de solutions de trésorerie longue [2]. La dynamique commerciale s’est maintenue sur la distribution et les conseillers en gestion de patrimoine. Au côté de l’intérêt marqué, auprès de ces segments de clients, pour les solutions actions thématiques [3], son expertise inflation [4] est revenue sur le devant de la scène.

L’international représente près d’un tiers de la collecte globale, ce qui témoigne de l’avancée de la société en dehors des frontières. Les encours s’élèvent à 3.4 milliards d’euros, en progression sensible par rapport à 2015. La poursuite de cette accélération résulte de la démarche proactive tant produit, que commerciale et marketing engagée ces derniers mois. En 2016, CPR AM a étendu l’enregistrement de ses produits en Europe tout en renforçant son dispositif marketing dédié comme relais d’information essentiel aux forces commerciales d’Amundi dans le monde (Europe, Asie, Amérique du Nord, Moyen-Orient).

‘’CPR AM est une société dynamique en plein développement avec des équipes talentueuses, un management performant et une capacité d’innovation sans précédent. Nous avons défini une stratégie claire et ambitieuse qui doit nous permettre, avec le soutien du groupe Amundi, d’atteindre 50 milliards d’euros d’encours d’ici 2020, tout en totalisant la moitié de notre collecte à l’international’’ souligne Valérie Baudson, directeur général de la société depuis mars 2016.

La stratégie de CPR AM s’appuie sur plusieurs piliers de développement :

L’international comme axe de croissance majeur : tout en capitalisant sur ses expertises phares (thématiques, multi-assets…), CPR AM poursuit sa stratégie d’accompagnement des forces commerciales du Groupe dans le monde en instaurant un plan d’actions efficient - Enrichissement de sa sicav CPR Invest [5] ; référencements chez les consultants mondiaux ; supports et outils marketing ; formation de ses collaborateurs.

La gestion actions thématiques : CPR AM est le centre de gestion en actions thématiques pour l’ensemble du groupe Amundi. Avec près de 4.5 Mds€ d’actifs sous gestion, elle se positionne désormais comme l’un des leaders dans ce domaine. Prenant appui sur ses capacités de gestion et de recherche pour enrichir son offre avec de nouvelles thématiques de long terme, la société souhaite continuer sa dynamique de conquête de parts de marché au niveau mondial. Elle a d’ailleurs, fin 2016, reçu un écho très favorable au lancement de sa nouvelle thématique actions internationales autour de ‘la disruption’ avec CPR Invest – Global Disruptive Opportunities [6].

Le sujet ESG et transition énergétique : convaincue que l’investissement sur les marchés financiers est un moyen d’instaurer de meilleures pratiques de la part des acteurs publics comme privés, CPR AM se positionne d’ores et déjà comme conseiller reconnu auprès de ses clients. Elle souhaite continuer à contribuer au financement de la transition énergétique et écologique en accord avec l’article 173 de la loi Transition Energétique pour la Croissance Verte. Pour ce faire, elle multiplie les initiatives tant en termes de solutions d’investissement que d’accompagnement pour ses clients français et européens. Les encours représente 3 mds€ d’actifs sous gestion au travers de fonds ouverts et de mandats dédiés.