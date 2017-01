Innovation

Le compartiment sera géré par Wesley Lebeau, gérant actions thématiques et Estelle Ménard, responsable adjointe des gestions actions thématiques.

Globalisation des échanges, innovations technologiques, évolution démographique… Le monde change et, avec lui, l’ensemble des écosystèmes évolue. De grandes mutations redessinent ainsi les modes de vie, les habitudes de consommation et redéfinissent les pratiques de travail, de communication ou processus de production dans des secteurs aussi variés que l’industrie, la santé ou encore l’éducation.

Comme l’histoire en compte de nombreuses, cette transformation engendre la substitution progressive d’un modèle économique par un autre. Cette évolution résume en soi l’interprétation de CPR AM de la disruption. Créatrice de valeur, elle offre la multitude d’opportunités d’investissement que les gérants de CPR Invest - Global Disruptive Opportunities entendent saisir.

« La disruption étant protéiforme, notre stratégie ne se limite pas à un seul domaine ou un seul secteur. Notre approche thématique, identifiée au travers de quatre dimensions (l’Economie Digitale, l’Industrie 4.0, la Terre, la Santé & les Sciences de la vie) cherche à couvrir l’ensemble du spectre « disruptif » tel que nous l’avons défini, précisent Estelle Ménard et Wesley Lebeau, les gérants du fonds.

Concentrée sur ces thèmes, la stratégie des gérants consiste à sélectionner les entreprises identifiées comme “disruptives” par leur capacité à s’affirmer comme des acteurs dominants quel que soit le secteur dans lequel elles évoluent. Par nature, elles innovent ou se transforment pour s’adapter et anticiper les mutations de leur secteur (services, produits, processus de production…). Elles offrent des solutions plus simples, plus intelligentes, plus pratiques, souvent moins chères et naturellement adoptées par le consommateur. Qu’elles soient en position de leader ou de challenger, les entreprises sélectionnées se distinguent surtout par leur potentiel de croissance sur le long terme.

Afin de mieux appréhender les tendances et dynamiques au sein de chaque secteur puis de définir qualitativement leur univers d’investissement mondial (environ 600 valeurs), l’équipe de gestion s’est entourée d’un comité d’experts composé des stratégistes de CPR AM, d’analystes buy-side d’Amundi et de consultants spécialisés du cabinet de conseil international Deloitte.

Après avoir procédé à une double analyse quantitative pour identifier les valeurs susceptibles d’être les plus porteuses au sein de l’univers, les gérants évaluent et priorisent, dans un second temps, chaque valeur intrinsèquement et au sein de son secteur grâce à une analyse fondamentale.

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities se démarque par une gestion active non benchmarkée, sans restriction géographique, sectorielle ou de capitalisation boursière.

Le portefeuille final compte environ 80 titres avec un niveau de volatilité comparable au MSCI World. L’objectif de CPR Invest - Global Disruptive Opportunities est de surperformer les marchés actions internationaux sur le long terme (au moins 5 années) en investissant dans les actions de sociétés qui établissent ou bénéficient, totalement ou partiellement, de modèles économiques disruptifs.

Le fonds est actuellement enregistré en France et en Italie et sera très prochainement commercialisé en Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Suisse, Suède et aux Pays-Bas.

« CPR Invest - Global Disruptive Opportunities répond à une demande croissante de la part de nos clients institutionnels et grands distributeurs français et internationaux pour la gestion à thème. Nous leur apportons une nouvelle solution novatrice, non cyclique et pérenne susceptible de générer de la croissance sur le long terme », souligne Vafa Ahmadi, directeur des gestions actions thématiques.