Innovation

CPR AM lance CPR Oblig 6 mois, FCP obligataire court terme qui vise à offrir un rendement supérieur au marché monétaire et ainsi permettre aux investisseurs institutionnels et entreprises d’optimiser leur poche de trésorerie stable à 6 mois.

Avec une expertise de plus de 3 décennies, CPR AM est aujourd’hui une référence en matière de gestion de trésorerie avec une gamme complète de solutions adaptées aux profils d’investissement de ses clients du monétaire à l’obligataire court terme. Dès 2010, pour faire face à un contexte de taux durablement bas, l’équipe de gestion de taux et crédit a œuvré à la mise en place de nouvelles solutions de trésorerie « relais » adaptées, capables d’offrir un potentiel de performance supérieur au marché monétaire. CPR Oblig 12 mois, lancé en 2010 et dont l’encours dépasse les 2,1 milliards d’euros et CPR Oblig 24 mois, lancé en 2013 et dont l’encours avoisine les 240 millions se sont très vite imposés comme des solutions de référence.

C’est tout naturellement que CPR AM a souhaité enrichir son offre de trésorerie longue avec CPR Oblig 6 mois. « Ce support est une réponse appropriée pour nos clients qui souhaitent optimiser le rendement de leur trésorerie sur un horizon légèrement plus long que celui des fonds monétaires et ce, dans un cadre de risque maîtrisé » souligne Emmanuelle Court, directrice générale déléguée en charge du développement commercial.

CPR Oblig 6 mois a pour objectif d’obtenir une performance annualisée supérieure de 0.30% à celle de l’EONIA capitalisé, après prise en compte des frais courants, sur un horizon conseillé de minimum 6 mois.

Grâce à une approche opportuniste et réactive, Anne-Charlotte Ducos et Fairouz Yahiaoui les gérantes, recherchent le meilleur équilibre entre rendement, risque et liquidité, et ce en cohérence avec l’horizon de placement.

Elles disposent d’une latitude plus importante que celui autorisé par l’univers monétaire qui leur permet d’exploiter au mieux les sources de valeurs tout en assurant un suivi de la liquidité et un pilotage plus flexible du risque global du fonds.

Tout au long du processus de gestion, elles s’appuient sur le scoring de marché revu chaque semaine par les équipes de gestion et la stratégie ainsi que sur les analystes crédit qui valident la sélection de titres en fonction des critères fondamentaux et de l’évolution de la qualité de crédit. L’intégralité des titres détenus au sein du portefeuille est notée « haute qualité de crédit » et leur maturité ne peut excéder 3 ans. La durée de vie moyenne du portefeuille est fixée à 18 mois maximum. Au-delà, l’équipe de gestion investit sur des supports obligataires, monétaires et dépôts de toutes zones géographiques, tout en couvrant le risque de change de façon systématique. L’exposition aux taux d’intérêts est opportuniste avec une fourchette de sensibilité comprise entre 0 et +0,5 pour l’ensemble du portefeuille.

Avec CPR Oblig 6 mois, CPR AM propose désormais une palette complète de solutions de trésorerie avec des fonds [1] adaptés aux différents horizons de placement ainsi qu’aux contraintes de liquidité et risque crédit propres à chacun de ses clients.

CARACTERISTIQUES DU FONDS