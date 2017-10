Innovation

A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Alimentation [1], CPR AM annonce le lancement de Food For Generations, un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois CPR Invest, qui investit principalement dans des actions internationales présentes dans toute la chaîne de valeur alimentaire. Ce fonds vient compléter une gamme thématique comptant près de 5 milliards d’euros d’actifs sous gestion [2]. La gestion est assurée par Stéphane Soussan, gérant et Anne Le Borgne, co-gérante, respectivement spécialisés dans l’agriculture et les nouvelles tendances de consommation. Le fonds comporte un risque de perte en capital.

9,7 milliards : c’est le nombre d’êtres humains qu’il y aura sur Terre en 2050, soit 2,2 milliards de plus à nourrir qu’aujourd’hui. Dans un contexte de raréfaction des ressources, il faut produire plus, mieux, durablement. Et si la demande augmente, les habitudes alimentaires évoluent également. Diversification nutritionnelle, fragmentation des repas, recherche de plaisir et d’expérience, souci de qualité et de transparence, sont autant de facteurs qui exercent une influence de plus en plus grande sur la consommation.

Le défi alimentaire compte parmi les plus importants que l’humanité devra relever pour les générations futures. « En lançant CPR Invest – Food For Generations, nous cherchons à exposer nos investissements aux multiples sources de croissance potentielles qui irriguent l’ensemble de la chaîne de valeur alimentaire, tout en accompagnant les développements nécessaires à l’acheminement durable de nourriture en quantité et qualité suffisantes » soulignent Stéphane Soussan et Anne Le Borgne.

Afin de capter les nombreuses opportunités qu’offre la thématique, CPR Invest – Food For Generations est investi dans un univers d’environ 600 titres englobant tous les secteurs d’activité rencontrés du champ à l’assiette : Agriculture, Eau, Produits alimentaires, Boissons, Distribution alimentaire et Restauration.

Ayant à cœur de porter son expertise au service des grands enjeux d’aujourd’hui et de demain, CPR AM agrémente son approche thématique d’une démarche éthique fondée sur la prise en compte de critères sociaux, environnementaux et de gouvernance (ESG) et de mesures d’impact.

Après avoir passé l’univers d’investissement au crible du filtre ESG, les gérants déterminent leurs préférences sectorielles puis procèdent à la construction d’un portefeuille concentré d’environ 60 titres.

Au moyen d’une gestion active sans contrainte de déviation vis-à-vis d’un indice de référence, CPR Invest – Food For Generations a pour objectif de surperformer les marchés d’actions mondiaux [3] sur un horizon de placement de 5 ans minimum en investissant dans des actions de sociétés impliquées dans l’ensemble de la chaîne de valeur alimentaire.

Le fonds est actuellement enregistré en Allemagne Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, République Tchèque, Royaume-Uni et Suède et le sera prochainement en Suisse.

« Conformément à notre philosophie thématique, nous avons identifié la chaîne de valeur alimentaire comme un écosystème porteur de solides opportunités sur le long terme » conclut Vafa Ahmadi, directeur des gestions actions thématiques.