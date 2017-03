Fund Channel met désormais à disposition des institutionnels asiatiques sa plateforme de distribution de fonds transfrontaliers

Acteur majeur parmi les plateformes de distribution de fonds d’investissement en Europe, Fund Channel étend sa présence à l’international en ouvrant une succursale à Singapour.

Basée au Luxembourg et disposant déjà d’une filiale en Suisse, cette filiale d’Amundi Group (50.04%) et de BNP Paribas Investment Partners (49.96%) souhaite ainsi proposer ses services d’accompagnement aux distributeurs de fonds présents en Asie. Il s’agit notamment de les aider à gérer leurs contrats de distribution avec les sociétés de gestion, de leur fournir un suivi réglementaire mais aussi de les aider à maximiser leurs revenus en les assistant dans le calcul, le suivi et la collecte des rétrocessions de commission qu’ils perçoivent au titre de la distribution des fonds.

Fund Channel accompagne déjà une centaine de clients institutionnels dans une douzaine de pays en Europe pour leur activité de distribution de fonds transfrontaliers : 45 000 fonds de plus de 400 sociétés de gestion sont disponibles sur sa plateforme de distribution « B to B ».

« Nous avons pour spécificité de nous adresser aux distributeurs qui veulent conserver non seulement la pleine responsabilité de leur choix de produits à distribuer quelle qu’en soient les sociétés de gestion mais également leur infrastructure de routage d’ordre et de conservation de titres » précise Richard Lepère, administrateur délégué de Fund Channel. « Nous leur facilitons la contractualisation et le suivi des obligations règlementaires liées à la distribution de fonds en nous imposant une forte discipline d’exécution permettant par exemple de recouvrer au minimum 90% des rétrocessions qui sont dues à nos clients distributeurs dans les 90 jours qui suivent la fin du trimestre concerné ».

Avec plus de 60 milliards d’euros [1] d’encours distribués, Fund Channel se classe dans le top 3 des plateformes internationales de distribution de fonds en Europe [2]. Avec cette nouvelle implantation, la société a pour objectif d’afficher au moins 5 milliards d’euros d’encours distribués d’ici 4 ans à Singapour.