Clichy-la Garenne (92) : 61 logements en accession

Au 25 rue Georges Boisseau à Clichy-la-Garenne, COFFIM va développer une résidence de 61 appartements en accession libre et 2 commerces en pied d’immeuble.

Situé dans un quartier calme et bien desservi, le programme se trouve à proximité de deux parcs et à quelques pas d’équipements publics (crèche, groupe scolaire) et de commerces.

La commercialisation du programme est déjà bien avancée et les travaux devraient démarrer au 1er trimestre 2017 pour une livraison prévue en décembre 2018 / janvier 2019.

Le projet, conçu par l’Agence NEYVOZ, propose un style contemporain faisant la part belle aux matériaux nobles (pierre de Paris, grès naturel, pierre marbrière sur les façades, zinc patiné sur les toitures, garde-corps métalliques…).

Paris : Rénovation de 83 logements

Dans le 14e arrondissement de Paris, au 78-80 rue de la Tombe Issoire, COFFIM va réaliser, en partenariat avec DEMATHIEU BARD IMMOBILIER, une opération de rénovation de 83 logements principalement pour le compte d’AMUNDI.

Cette rénovation porte sur 54 logements d’habitation et 29 logements étudiants sociaux et un local associatif situé au rez-de-chaussée. 30 places de parking neuves seront également créées sur deux niveaux de sous-sol. Les travaux vont démarrer au 1er trimestre 2017 pour une première livraison à compter du 1er trimestre 2019.

Le projet de rénovation a été conçu par l’Atelier TABET Architecture.