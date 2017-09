Gestion de Patrimoine

Cette opération s’inscrit dans un vaste projet d’aménagement de la ZAC de Bois Rochefort piloté par Grand Paris Aménagement qui comportera à terme 190 000m² de logements dont des logements en accession, des logements sociaux, une résidence étudiante, une résidence personnes âgées, un hôtel, ainsi que des équipements publics (deux groupes scolaires, un nouveau collège, une crèche) et une zone d’activité de 300 000m².

Il s’agit du lancement de la 2e tranche d’un programme résidentiel au sein de ce quartier, une première résidence de 57 logements étant déjà en cours de construction pour une livraison prévue fin 2017.

La résidence sera constituée de 5 petits immeubles à taille humaine de 110 logements au total intégrés dans un parc paysager agrémenté de chemins piétonniers.

Conçue par l’agence d’architectes GERA, la résidence, qui allie accord entre ville et campagne, offrira un cadre de vie particulièrement calme et lumineux à proximité des services, commerces, et équipements sportifs et scolaires. Les appartements s’ouvriront sur des balcons, de grandes terrasses et/ou jardins privatifs donnant sur le parc paysager intérieur. Les habitants pourront y profiter collectivement d’un jardin potager et d’une serre.

Le programme est situé à 5 minutes en bus de la gare SNCF Cormeilles-en-Parisis. Un réseau de bus dessert également les villes voisines, la gare RER A de Sartrouville et la gare RER C de Montigny-Beauchamp.

Le programme est déjà commercialisé à près de 50%. Sa livraison est prévue au 2e trimestre 2019.

Le programme répondra aux nouvelles normes environnementales et sera ainsi certifié NF Habitat HQE. La performance thermique, la récupération des eaux pluviales et le développement de la biodiversité font partie intégrante des critères de qualité du programme.