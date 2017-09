Dans le cadre d’Open CNP, CNP Assurances poursuit son programme d’investissement et de partenariat avec les start-up innovantes et annonce aujourd’hui son entrée au capital de MyNotary. Conformément à la vocation d’Open CNP, CNP Assurances entend en parallèle accompagner MyNotary dans son activité et son développement et Jonathan Denais, Investment Manager d’Open CNP, entre au conseil d’administration de la start-up.

Cette plateforme web, a pour objectif de fluidifier les transactions immobilières en facilitant et structurant la collaboration de l’ensemble des parties prenantes : acheteurs, vendeurs, agents immobiliers, notaires… Elle est déjà utilisée par 2000 professionnels de l’immobilier et plus de 750 notaires. Elle permet la co-construction de compromis de vente immobilière en collectant et centralisant les différentes pièces du dossier et en les mettant à disposition des particuliers et de l’ensemble des intervenants tout au long de la procédure : de la constitution du dossier jusqu’à la signature du compromis en passant par le financement...

MyNotary réalise ainsi son premier tour de table pour accélérer son développement. Aux côtés d’Open CNP, MyNotary invite également les notaires à entrer à son capital. MyNotary sera présent au 113e Congrès des Notaires qui se tiendra à Lille du 17 au 20 septembre 2017 (Stand N°56).

Après Lendix, H4D, Alan et Stratumn, MyNotary est le 5e investissement d’Open CNP qui va consacrer 100 M€ sur 5 ans à l’accompagnement de start-up innovantes dans le cadre de l’accélération de la transformation digitale de CNP Assurances.

« Nous sommes aujourd’hui ravis d’accueillir Open CNP comme investisseur de long terme. Après avoir validé notre modèle économique sur fonds propres, nous entendons désormais renforcer la présence de MyNotary auprès des notaires et des professionnels de l’immobilier, tout en accélérant le développement d’outils au service d’une vente immobilière plus simple, transparente et collaborative » indique Sacha Boyer, co-fondateur de MyNotary.

« L’intervention de CNP Assurances, filiale du groupe Caisse des Dépôts, le partenaire historique des notaires, s’accompagne d’une ouverture de notre capital aux notaires et à leurs collaborateurs. C’est pour nous le gage de la sécurité et de la pérennité tout en conservant un ADN notarial » explique Fabrice Luzu, Notaire à Paris et cofondateur de MyNotary.

« En qualité de numéro un de l’assurance des emprunteurs en France, CNP Assurances se réjouit de contribuer à la croissance de MyNotary qui propose une offre innovante et unique sur le marché permettant de fluidifier les transactions immobilières et d’améliorer leur transparence pour le plus grand bénéfice de tous et du particulier acquéreur » déclare Hélène Falchier, Head of Private Equity de CNP Assurances et directrice générale d’Open CNP.