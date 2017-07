Spécialisé dans la gestion d’établissements médicalisés hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), le groupe a été créé à Mougins (06) en 1988 par son président Claude Cheton. Il compte aujourd’hui 57 établissements, représentant environ 5 396 lits. Avec un chiffre d’affaires de 200 M€ et plus de 3 000 collaborateurs, l’entreprise poursuit une stratégie de développement soutenu et tourné vers l’international, grâce à une politique active en matière d’acquisition, d’extension et de reconversion de résidences.

Fort d’un positionnement haut de gamme, Emera est devenu une référence, proposant des prestations de grande qualité articulées autour de quatre piliers (restauration, hôtellerie, soin et vie sociale) au service du bien être des résidents. Le groupe est intégré depuis la conception architecturale des établissements, leur construction, jusqu’à leur exploitation. Cette maîtrise de la chaîne de valeur permet à Claude Cheton et ses équipes de revendiquer un savoir-faire orienté vers la prise en compte des résidents à toutes les étapes de leur vie quotidienne. Un soin particulier est apporté aux personnes tant au plan de la restauration faite sur place par des chefs, que dans les activités proposées, les équipements ou les agencements des espaces de vie.

Les EHPAD sont exploités sous les enseignes suivantes :

Emera : la marque historique du groupe compte 32 établissements (30 en France, 1 en Espagne et 1 en Suisse) positionnés sur les standards hôteliers.

Maisonnées de France : créée en 2003, cette enseigne propose des prestations axées sur l’accompagnement spécialisé et compte 8 établissements.

Novadia : en 2014, le groupe fait l’acquisition de 60 % de la société Belge HomeActivity qui exploite 541 lits à Bruxelles sur 4 sites et crée la marque Novadia.

1 établissement au Luxembourg depuis 2015 sous l’enseigne les Jardins d’Alysea.

À terme, l’ensemble des EHPAD devraient être exploités sous l’enseigne Emera.

Répondant à l’évolution des besoins des seniors autonomes, Emera exploite également 12 Résidences Services (RS) sous l’enseigne Emerys. Implantés à proximité des EHPAD, ces établissements proposent aux résidents de bénéficier de services (restauration, blanchisserie, vie sociale…) dans un environnement sécurisé et privilégié. Ce concept permet de prévenir une perte d’autonomie sans bouleverser leur quotidien.

Pour faire face à un environnement complexe et encadré au plan règlementaire, le secteur se concentre. Les normes, les autorisations d’ouverture et la tarification dans les principaux pays européens comme la France, la Belgique, l’Italie, l’Espagne, la Suisse… où Emera est présent, constituent une barrière à l’entrée pour d’éventuels nouveaux entrants. De plus, dans l’ensemble de l’Europe, la population vieillit, ce qui engendre des besoins considérables dont une partie est prise en charge en EHPAD. Dans ce contexte, Emera a mené une politique active de développement majoritairement par croissance organique puis par acquisition en France, et à l’international depuis 2014. Le groupe souhaite intensifier son développement tout en diversifiant ses zones d’implantation, notamment en Europe du sud (Italie et Espagne).

C’est pourquoi, une nouvelle opération d’augmentation de capital semblait opportune pour mener à bien des projets d’investissements. « Nous nous sommes tournés naturellement vers notre partenaire historique CM-CIC Investissement qui nous ressemble pour répondre à notre besoin en fonds propres. Accompagnant et compétent, CMCIC Investissement est en mesure de nous conseiller sur le long terme et nous soutenir dans notre développement. Notre objectif est de réaliser 50% de notre chiffre d’affaires en France et l’équivalent en Europe d’ici 2022 », déclare Claude Cheton.

« Emera bénéficie d’un savoir-faire reconnu en matière de gestion d’EHPAD à travers une expérience acquise par l’ensemble de son encadrement depuis près de 30 ans. Nous devons répondre à un besoin d’investissements tout en maîtrisant le contrôle de la qualité et le respect des normes. Les groupes privés disposent d’atouts majeurs tant par leur capacité d’investissement que par leur organisation. La cohérence de notre positionnement haut de gamme offre de belles perspectives de développement en Europe, en gardant la démarche qualité comme élément différenciant », explique Eric Baugas, directeur général délégué.

« Nous nous félicitons de pouvoir accompagner à nouveau Emera avec lequel nous partageons des valeurs communes, notamment la prise en compte de l’humain », indique Bertrand Ghez, Directeur Exécutif chez CM-CIC Investissement. « Nous nous positionnons comme partenaire investisseur pour épauler ce groupe dans son développement international qui va s’accélérer dans les prochaines années sur un secteur en croissance », ajoute Laurent Sallet, Directeur de Participations chez CM-CIC Investissement.