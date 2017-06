Fort d’une centaine de collaborateurs, le groupe accompagne, principalement dans l’Est de la France, des clients de référence sur la globalité de la chaîne de valeur de leurs métiers (de la conception de produits / services jusqu’à leur développement et industrialisation) et dans divers secteurs d’activité (Automobile, Energie, Finance, Biens d’équipement, etc.).

Technology & Strategy (« T&S ») est un groupe européen qui propose, par le biais de marques établies, des offres et solutions spécialisées dans les domaines du conseil en nouvelles technologies : électronique & systèmes embarqués, data management, développements d’applicatifs, processus industriel, conseil métiers et accompagnement dans le domaine du digital. Détenu par l’équipe dirigeante associé à Dzeta Conseil et fort de près de 800 collaborateurs actifs dans 6 pays (Allemagne, Belgique, France, Grande Bretagne, Singapour et Suisse) et répartis au travers de 15 agences, T&S adresse des secteurs d’activité variés tels que l’automobile, l’horlogerie, l’industrie, la banque-finance, etc.

Pour T&S, ce rapprochement permet d’élargir la palette de solutions offertes, en se positionnant sur l’ensemble des métiers technologiques à forte valeur ajoutée et en pénétrant de nouveaux marchés. Il doit favoriser le renforcement des expertises (mécanique, industrialisation, data-management, électrotechnique, etc.).

Pour Yoan Forget, cette alliance constitue un accélérateur de croissance, porté par la forte complémentarité des deux groupes et une présence géographique plus dense tant en France qu’à l’étranger.

CM-CIC Conseil a agi en tant que conseil financier exclusif de l’actionnaire-dirigeant.