Le groupe suisse Bellevue, spécialisé dans les services financiers, a sélectionné CACEIS pour assurer la fonction de dépositaire de BB Healthcare Trust plc. Constitué sous la forme d’un Investment Trust et géré par Bellevue Asset Management AG, BB Healthcare Trust plc a été introduit à la Bourse de Londres le 2 décembre 2016 avec un programme d’émission initial de 150 millions de GBP. Les services de dépositaire seront assurés par la succursale de CACEIS au Royaume-Uni.

André Rüegg, CEO de Bellevue Asset Management déclare « Au terme d’un rigoureux processus d’appel d’offre réalisé en étroite collaboration avec le Board of Trustees, nous sommes convaincus d’avoir choisi le dépositaire qui satisfera le mieux les besoins de BB Healthcare Trust plc. CACEIS possède une longue expérience en tant que dépositaire en Europe et sa succursale à Londres a su prouver qu’elle était capable de gérer nos exigences spécifiques en termes de services de dépositaire au Royaume-Uni. »

Joe Saliba, directeur général délégué de CACEIS commente : « Nous sommes ravis de compter désormais Bellevue parmi les clients, de plus en plus nombreux, de notre banque dépositaire au Royaume-Uni. Cette activité remporte un franc succès à Londres et nous permet d’exporter efficacement notre savoir-faire reconnu en matière de services dépositaire au sein de l’industrie de la gestion d’actifs au Royaume-Uni. Nous sommes fiers de travailler avec Bellevue et nous nous réjouissons de pouvoir renforcer notre partenariat commercial. »