Ces niveaux historiquement hauts s’expliquent par une meilleure santé des entreprises due en grande partie à un climat économique plus dynamique. C’est la conclusion tirée par les experts de PwC, qui ont analysé les résultats des sociétés du CAC 40 à la mi-année.

Le chiffre d’affaires des sociétés du CAC 40 en hausse de près de 5%

Le chiffre d’affaires des 40 sociétés du périmètre étudié par PwC a augmenté de 4,7% au premier semestre 2017 (vs premier semestre 2016, à périmètre et taux de change constants), soit la plus forte hausse enregistrée depuis le premier semestre 2011, pour s’établir à 653,2 milliards d’euros.

Tous les secteurs connaissent une période de croissance positive hormis les entreprises du secteur Société financières (-0,6%) qui affiche une relative stabilité. Six secteurs se démarquent plus particulièrement : Santé, Matériaux de base, Services aux consommateurs, Pétrole et gaz et enfin, Industrie.

Le secteur Matériaux de base connaît la plus forte progression (+13,1%), suivi de Pétrole & gaz (+10,8%). Le secteur Services aux collectivités affiche, quant à lui, un retournement de tendance par rapport au premier semestre 2016 (+2,7% vs. -0,3% au premier semestre 2016).

Les secteurs Biens de consommation (+7,3% vs. +5,3% au S1 2016), Services aux consommateurs (+5,5% vs +2.8%) et Industrie (+2,8% vs. +1,1% au S1 2016) confirment leur bonne dynamique du premier semestre 2017.

Les bénéfices des sociétés du CAC 40 en hausse de 22,2%

Le résultat net part du groupe des sociétés du CAC 40 du périmètre étudié par PwC a augmenté de 22,2% au premier semestre 2017 (vs premier semestre 2016, à périmètre et taux de change constants) pour s’établir à 50,2 milliards d’euros. Cette hausse s’inscrit dans un climat économique globalement positif.

Les experts de PwC soulignent la bonne performance de 8 sociétés qui se démarquent plus particulièrement par rapport à l’année dernière : Sanofi (résultant essentiellement de la cession de l’activité santé animale), ArcelorMittal, Total, Renault, ainsi que Crédit Agricole, Kering, Safran et L’Oréal.

Selon Philippe Kubisa, Associé spécialiste des marchés de capitaux chez PwC : « Ce niveau de résultat est en partie dû à des événements exceptionnels (cessions…), mais aussi à des éléments plus opérationnels tels que la croissance du chiffre d’affaires des entreprises et les efforts d’optimisation sur les coûts menés depuis plusieurs années par près de la moitié des sociétés ».

Une année 2017 qui s’inscrit dans un climat économique global plutôt positif

Ce niveau de résultat est en cohérence avec le consensus d’IQ Capital qui prévoit une croissance du résultat de 30% à l’issue de l’année 2017. Les experts de PwC précisent toutefois qu’en raison, entre autres, du contexte géopolitique, les sociétés demeurent prudentes. Seules un peu plus de la moitié des entreprises communiquent des objectifs chiffrés pour l’année 2017.

Pour conclure, selon Philippe Kubisa : « Alors que les croissances enregistrées lors des années précédentes étaient essentiellement liées à des effets de rattrapage, la dynamique de croissance du premier semestre 2017 est principalement portée par l’embellie du climat des affaires en zone Euro et un plus grand dynamisme des économies chinoises et indiennes. L’activité en France profite également de cette embellie générale et cinq sociétés soulignent un niveau d’activité en amélioration (Legrand, Saint-Gobain, LVMH, Vinci et Cap Gemini) ».