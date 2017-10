Fondée par le français Emmanuel Lumineau, la plate-forme d’investissement immobilier en ligne BrickVest, annonce une levée de 7.9 millions d’euros pour son second tour de table. Derrière ce qui représente à ce jour l’une des plus grosses opérations de 2017 dans le secteur de la Proptech en Europe vient se greffer pour Brickvest la mise en place d’un partenariat stratégique avec un des investisseurs, Berlin Hyp, la banque de financement immobilier affiliée aux Caisses d’Epargne Allemandes.

Ce partenariat permettra notamment d’explorer les synergies entre une Proptech pan-européenne spécialisée dans l’investissement immobilier, troisième plus gros prêteur foncier en Europe. Pour Brickvest, il permet d’étendre sa base d’investisseurs en Europe et d’élargir son catalogue de deals. Berlin Hyp, de son côté, s’offre non seulement l’accès à la seule plateforme online régulée, titulaire de la licence AIFM, mais aussi à une base existante de plus de 3 500 investisseurs totalisant près de €12 milliards d’actifs.

Dans le futur, la plateforme d’investissement BrickVest sera aussi ouverte à Berlin Hyp et à ses clients, ce qui permettra au groupe allemand de compléter son offre de produits et de services en matière de structuration, investissement, et de type de financement (equity, mezzanine, senior debt).

Dans le cadre de ce partenariat, Berlin Hyp devient le « lead investor » de ce tour de financement amorcé avec 2,28 millions d’euros levés en mars 2017. La banque allemande prend in fine une part significative du capital de BrickVest, avec la possibilité de monter à terme sa participation.

Emmanuel Lumineau, CEO de BrickVest, commente : « Nous sommes ravis de nous associer avec une banque de renom telle que Berlin Hyp, qui opère de surcroit dans le même secteur que BrickVest. Nous avions mené plusieurs discussions avec d’autres banques. Berlin Hyp est celle qui a la vision la plus ouverte sur les enjeux de la digitalisation dans le secteur de l’investissement immobilier, que BrickVest promeut activement depuis son lancement ».

Sascha Klaus, Président du Conseil d’Administration de Berlin Hyp AG, explique : « En tant que banque, ce partenariat est une manière d’implémenter notre stratégie de digitalisation au sein du Groupe, d’étendre notre chaîne de valeur, et d’explorer des poches de croissance. Nous avons mené préalablement une étude approfondie du business model de BrickVest. Sa technologie et ses produits nous ont convaincus, tout autant que les capacités et l’expérience de son équipe managériale ».