Bpifrance entre au capital de GlobeSailor, spécialiste de la location en ligne de bateaux de plaisance, via son fonds France Investissement Tourisme. Cette levée de fonds, de près de 800 000 euros, a pour objectif d’accompagner l’accélération de croissance de GlobeSailor par la conception de nouvelles offres et son développement à l’international.

Pionnier dès 2008 du secteur aujourd’hui en pleine expansion de la location en ligne de bateaux de plaisance, GlobeSailor en est devenu le leader européen. Le volume d’affaires du groupe est en croissance de 40% par an depuis plusieurs années et a atteint 20 millions d’euros l’an dernier pour 25 000 clients embarqués. Cette année, le chiffre d’affaires devrait atteindre un peu moins de trois millions d’euros.

Au départ comparateur de prix, GlobeSailor référence aujourd’hui plus de 10 000 voiliers, yachts, catamarans et autres bateaux à moteur à louer avec ou sans équipage dans plus de 800 bases de location dans le monde entier. Le site, disponible en français, anglais, russe, polonais, italien et espagnol, propose depuis mars également des séjours complets, intégrant le transport, l’hôtel, mais aussi des excusions avec guide. Bpifrance remplace des actionnaires historiques dont l’association Paris Business Angel, entrée au capital en 2010.

« Paris Business Angel nous a accompagnés pendant sept ans. Leur aide en phase d’early stage nous a été précieuse tant pour valider notre preuve de concept que pour trouver le meilleur modèle économique possible. Nous sommes ravis de la nouvelle collaboration avec Bpifrance qui va apporter son savoir-faire dans l’industrie du tourisme et un soutien financier indispensable pour atteindre nos objectifs ambitieux » estime Olivier Albahary, président fondateur de GlobeSailor.

« Nous souhaitons accompagner GlobeSailor dans l’élargissement de son offre aux croisières thématiques et privatisées, ainsi que dans la poursuite de son développement à l’international par croissance externe » explique Alexis Mahieu, directeur d’investissements pour le fonds France Investissement Tourisme de Bpifrance.