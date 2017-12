Actuellement CEO de Julius Baer Group Ltd, poste qu’il occupe depuis octobre 2009, Boris Collardi aura la responsabilité conjointe de Pictet Wealth Management aux côtés de Rémy Best, Associé de tutelle de cette activité depuis décembre 2014.

Nicolas Pictet, Associé senior du groupe Pictet, commente la nouvelle en ces termes : « Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir au sein du collège des Associés un homme de l’envergure et de la réputation de Boris Collardi, tout particulièrement à une époque où les perspectives du wealth et de l’asset management dans le monde n’ont jamais été à la fois aussi prometteuses et présenté autant de défis. Sa présence future à nos côtés est pour nous l’occasion de réaffirmer notre volonté de poursuivre notre stratégie d’indépendance, de développement par croissance organique et d’approche à long terme, en ayant toujours à l’esprit de servir nos clients au mieux de leurs intérêts. »

Boris Collardi rejoindra les six associés actuels du groupe Pictet qui sont, dans l’ordre de seniorité, Nicolas Pictet, Renaud de Planta, Rémy Best, Marc Pictet, Bertrand Demole et Laurent Ramsey.