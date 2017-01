Maisons HERAUD est un constructeur de maisons individuelles sur l’agglomération de Bordeaux, en Gironde et dans tout le sud-ouest depuis 1979. Elle réalise une trentaine de maisons chaque année.

L’entreprise est certifiée NF Habitat et commercialise deux marques : TRABECO pour le haut de gamme et Maisons HERAUD pour le milieu de gamme. Elle attache une grande importance à la qualité des prestations (service et travaux) et la satisfaction clients. 9 sur 10 la recommandent et 92% sont satisfaits de leur maison.

Depuis début 2016, le marché affiche une forte reprise avec une croissance des ventes de 12,8% (source : Markemétron), alors que ce dernier avait connu une forte baisse ces 6 dernières années. De plus, la Gironde affiche la 4ème plus grosse croissance démographique de France avec en moyenne 1% de croissance annuelle. Ceci représente une demande annuelle de logements neufs de près de 8.000 unités.

Suite à cette reprise du marché, Maisons HERAUD affiche une croissance de 70% de son carnet de commandes en 2016. Ce dernier représente un peu plus de 50% de son chiffre d’affaires estimé pour 2017.

Maisons HERAUD recherchait donc 170.000€ afin d’accompagner le développement de ses ventes, avec la mise en œuvre d’un plan marketing et commercial. Elle prévoit notamment l’ouverture d’une nouvelle agence en Gironde courant 2017.

Ce prêt amortissable sur 24 mois a été levé en quelques minutes auprès d’une cinquantaine de prêteurs.

Albert de Rambures, président de Maisons HERAUD déclare : « La reprise en cours du marché de la maison individuelle nous impose de réagir vite. Je ne peux pas attendre plusieurs mois pour qu’on m’accorde un crédit pour saisir les opportunités qui se présentent à nous. On m’a dit que le crowdlending était une manière de se financer dans les plus bref délais et que Look&Fin levait des montants importants en quelques minutes. Ce fut le cas aussi pour nous et le financement participatif une solution bien adaptée à nos besoins du moment ».