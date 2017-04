Booking.com, leader dans la mise en relation entre les voyageurs et un large choix hébergements, dévoile la liste des 10 start-ups qui rejoindront son nouveau programme d’accélération, Booking.com Booster. L’objectif du programme est d’identifier, de guider et de financer les start-ups du monde entier qui cherchent à avoir un impact positif sur l’industrie touristique mondiale.

Les 10 entreprises sélectionnées participeront en juin prochain à un programme de trois semaines, à Amsterdam. Celui-ci a pour aboutissement une présentation de leur projet – devant un panel de représentants de Booking.com et des experts du secteur – ainsi que l’obtention potentielle d’une subvention de Booking.com pouvant aller jusqu’à 500 000 €.

« Nous sommes réellement impressionnés par la diversité et la qualité des candidatures que nous avons reçues dans le cadre de notre programme Booking.com Booster. Nous avons remarqué des concepts véritablement innovants, animés par une passion incroyable et portés par des startuppers venant pratiquement des quatre coins du globe. C’est vraiment inspirant ! », a déclaré Gillian Tans, PDG de Booking.com. « J’ai hâte de mieux connaître ces 10 start-ups et de voir comment nous pouvons les aider à faire grandir leurs projets et à transmettre leur vision du tourisme durable à d’autres destinations à travers le monde ».

Les 10 start-ups du tourisme durable qui rejoindront le programme Booking.com Booster en juin 2017 sont :

MovingWorlds (États-Unis & Colombie) – Plateforme mettant en relation des professionnels du monde entier avec des organismes à vocation sociale, afin de développer le volontariat international.

Authenticook (Inde) – Plateforme proposant des expériences culinaires authentiques chez l’habitant - allant d’un repas complet, aux cours de cuisine - offrant ainsi aux voyageurs la possibilité de découvrir et de comprendre la culture locale par le biais de la nourriture.

Backstreet Academy (Singapour & Asie du Sud-Est) - Plateforme de voyage collaboratif proposant des expériences de vie unique dans les pays en développement, via la connexion humaine avec les locaux et le partage de leurs traditions, leur culture et leur patrimoine.

Visit.org (États-Unis) – Plus grande plateforme de réservation de visites et d’activités à travers le monde, proposées par des organisations à but non lucratif. 100% des revenus perçus par les organisations partenaires sont investis dans la communauté locale.

Awake (Colombie) – À la fois plateforme de réservation d’expériences de voyage proche de la nature et agence de développement durable communautaire.

Seabin (Australie & Espagne) – Bac à ordures automatisé pour les ports de plaisance ; collecte les déchets, les débris et les huiles flottantes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le Seabin a la possibilité d’utiliser des sources d’énergie alternatives comme le vent, les vagues ou l’énergie solaire.

MEJDI Tours (Israël & Palestine) – Plateforme pionnière proposant des tours multi-narratifs afin de valoriser des points de vue religieux, politiques et culturels différents en proposant aux voyageurs de bénéficier, pour chacun des tours, de deux guides. MEJDI offre des programmes à travers le monde dans le but de promouvoir la compréhension interculturelle, la transformation sociale et l’engagement positif avec les communautés locales.

Desolenator (Royaume-Uni) – Une technologie propre hors-réseau qui peut purifier toute eau - eau de mer ou sources contaminées - en eau potable, à l’aide de l’énergie solaire. L’unité Desolenator fonctionne à 100% sur l’énergie solaire et n’utilise pas de consommables tels que les filtres, les membranes ou les produits chimiques de prétraitement.

Local Alike (Thaïlande) – Plateforme de tourisme durable proposant des voyages communautaires en Thaïlande et bientôt en Asie du Sud-Est, où les voyageurs du monde entier peuvent réserver des expériences locales et authentiques.

Good Hotel (Guatemala, Royaume-Uni & Pays-Bas) – Groupe d’hôtels dont les profits sont reversés à des organisations à but non lucratif, cassant ainsi l’opposition entre profit et bonne action. Tous les bénéfices sont réinvestis dans le commerce local et l’éducation.

Près de 700 start-ups de 102 pays différents ont postulé au programme Booking.com Booster. Les États-Unis, l’Inde, les Pays-Bas, la Russie et l’Italie figurent sur la liste des nationalités avec le plus de candidats.