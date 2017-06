Un quartier ambitieux

En Essonne, à 30 kilomètres de Paris et 20 minutes d’Orly, Bondoufle, ville profitant du dynamisme économique du bassin d’emplois d’Evry, affiche un nouveau visage avec l’écoquartier « Grand Parc ». La résidence « Pavillon Vert » se situe au sein de ce nouveau quartier, qui regroupe des logements, un parc de 10 hectares, des commerces, des services de proximité, des équipements publics, dont un groupe scolaire et une médiathèque, et des locaux d’activités. « Grand Parc » est aménagé dans la continuité des parcs des « Trois Parts » et des « Bordes ». Son parc paysagé est respectueux de la biodiversité du site.

Une résidence à taille humaine

Les 3 bâtiments de la résidence « Pavillon Vert », de 2 ou 3 étages, comptent 45 logements. Du 2 au 4 pièces, les appartements bénéficient d’une double exposition avec les pièces à vivre tournées vers la verdure. Ils se prolongent, pour la plupart, d’une loggia, d’un balcon ou d’une terrasse. Les logements locatifs sociaux sont réunis dans l’un des immeubles.

Avec leurs variations de hauteur, les 3 bâtiments proposent une écriture sobre et élégante. Conçue par RMDM Architectes, la résidence alterne la pierre collée au rez-de-chaussée et les teintes claires pour les étages. La résidence respectera la RT2012 et sera certifiée NF Habitat HQE, garantissant une meilleure maîtrise de la consommation d’énergie à ses résidents.

Livraison et prix.

La résidence sera livrée au 4e trimestre 2019. 15 appartements sont vendus en bloc à I3F. Les 30 logements en accession sont proposés (parking inclus) à partir de 132 300 € pour les T2, 176 700 € pour les T3 et 224 500 € pour les T4.