Innovation

BlackRock lance son 11e ETF ESG en Europe, l’iShares MSCI World SRI UCITS ETF (SUSW), qui offre une exposition aux actions globales aux entreprises avec le meilleur score Environnemental, Social et de Gouvernance.

Les ratings MSCI ESG estiment à la fois l’impact des entreprises sur l’environnement, l’exposition aux risques idiosyncratiques come les grèves, fermetures de lignes de production, procès, risques règlementaires, ainsi que leur capacité à gérer ces risques.

L’indice MSCI World SRI Select index qui est suivi par ce nouvel ETF exclut aussi les entreprises ayant part à des controverses ou à des secteurs comme les armes, militaires ou civiles, le tabac, l’alcool, le nucléaire, les paris, la pornographie ou les organismes génétiquement modifiés.

Benoit Sorel, Directeur d’iShares France, Belgique et Luxembourg : « Les investisseurs nous demandent de plus en plus d’investissement pour améliorer leurs ratings ESG, avec des objectifs d’investissement responsable multiples, comme la réduction de l’emprunte carbone, mais aussi pour mieux gérer les risques au sein de leurs portefeuilles ».

« Cet ETF apporte une nouvelle brique d’allocation ESG pour un positionnement global immédiat à un coût modéré, en plus de nos ETF plus granulaire sur les différentes géographies. Par ailleurs, l’indice ISR suivi surperforme son benchmark traditionnel depuis sa création, pour une volatilité comparable. Ceci illustre l’utilité des critères ESG termes de gestion des risques, contrairement à l’idée reçue que l’investissement responsable se fait au détriment de la performance ».

BlackRock gère $4.7Mds en ETF ESG pour ses clients à travers le monde. iShares est le leader européen en ETF responsables en d’encours comme en de nombre de fonds. L’iShares MSCI World SRI UCITS ETF supporte un TER de 0.30%.