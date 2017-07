Innovation

L’ETF iShares Diversified Commodity Swap UCITS (ICOM) offre une exposition à 20 marchés différents représentant 5 secteurs parmi lesquels l’énergie, l’agriculture, les métaux industriels et précieux et le bétail.

Le fonds vise à répliquer le rendement de l’indice Bloomberg Commodity USD Total Return. Cet indice est composé de produits de référence pour l’économie mondiale, tout en limitant leur poids respectif à 15 %, sachant que chacun des 5 secteurs auxquels il appartiennent est plafonné à 33 %.

Le fonds utilise des swaps total return non capitalisés pour réaliser cette réplication, ce qui plus pratique d’un point de vue opérationnel que la possession physique de produits tels que les métaux précieux ou le bétail. Le fonds a un ratio de frais total de 0,19 %.

Fergus Slinger, co-responsable des ventes pour la région EMEA chez iShares a déclaré : « La diversification est de plus en plus difficile à atteindre en raison de la corrélation croissante entre les actions et les obligations sur les marchés mondiaux. Ce fonds répond directement à l’appétit croissant des investisseurs pour les classes d’actifs qui offrent un effet diversifiant plus fort dans les portefeuilles, sachant que beaucoup d’entre eux le recherchent à travers les marchés de matières premières. En limitant l’exposition par produit et par secteur, les investisseurs ne sont pas surexposés à un segment particulier du marché. Le fonds peut donc servir d’alternative à l’achat de contrats à terme individuels ou à l’investissement direct sur des produits physiques ».