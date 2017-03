Innovation

BlackRock lance le Green Bond Index Fund, un fonds indiciel d’obligations vertes pour les investisseurs en quête de solutions ayant un impact positif sur l’environnement

Face à l’intérêt grandissant des investisseurs pour ce segment obligataire à la croissance rapide, BlackRock lance un fonds indiciel d’obligations vertes, le Green Bond Index Fund. BlackRock est l’un des leaders du marché des obligations vertes, au vu de son expérience solide dans la gestion de nombreux mandats de « green bonds ». BlackRock a contribué au développement et à la définition des standards du marché, notamment au sein de la Climate Bonds Initiative et du Comité exécutif des Green Bond Principles.

Le Green Bond Index Fund permettra aux investisseurs de détenir une exposition sur une sélection d’obligations, émises pour financer des projets présentant des bénéfices directes pour l’environnement. Le fonds répliquera de manière optimisée la performance totale de l’indice Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond.

Ashley Schulten, Responsable des Solutions Climat pour la Gestion obligataire et co-gérante du fonds, a déclaré : « Nous remarquons un vif intérêt pour les obligations vertes chez nos clients. Ils souhaitent investir dans le respect du climat et de l’environnement sans modifier radicalement leur allocation sectorielle ou le risque de liquidité de leurs positions de portefeuille. Ces clients vont des grands investisseurs institutionnels, aux family offices et aux épargnants. »

Pionnier de l’investissement dans les obligations vertes et partisan convaincu de standards internationaux et du reporting d’impact, BlackRock est bien positionné pour offrir un fonds OPCVM spécialisé dans cette nouvelle classe d’actifs. BlackRock a l’intention d’utiliser toute la latitude de ses équipes commerciales et de marchés de capitaux ainsi que l’ensemble de sa recherche sur les questions climatiques et son expertise en gestion de portefeuille pour aider à promouvoir cette option d’investissement dont le développement à l’échelle mondiale lui semble crucial.

Le fonds est géré par Ashley Schulten et Darren Wills, qui possèdent à eux deux plus de 35 ans d’expérience. Ils bénéficient de l’appui de l’équipe globale Fixed Income. BlackRock gère plus de 1 457 milliards de dollars d’actifs obligataires (données BlackRock au 31/12/2016) pour le compte de clients internationaux, dans le cadre de stratégies actives et indicielles. Ashley Schulten a été classée parmi les trois premiers « Most impressive Green/SRI Investment Firm » aux GlobalCapital Sustainable Investment Awards 2016.

BlackRock Impact

En février 2015, BlackRock a lancé BlackRock Impact, sa plateforme globale dédiée aux objectifs sociaux et environnementaux des investisseurs. Avec ce fonds indiciel d’obligations vertes (Green Bond Index Fund), BlackRock démontre une nouvelle fois son engagement dans le domaine de l’investissement vert et permet à ses clients d’accéder à sa plateforme, qui gère actuellement des stratégies ESG et d’impact investing ainsi que des portefeuilles assortis de filtres d’exclusion.