Innovation

Un besoin de granularité pour des investisseurs cherchant à être « actifs dans la gestion passive ».

BlackRock a lancé deux nouveaux fonds indiciels cotés (ETF) obligataires fournissant aux investisseurs une plus grande granularité en matière d’exposition aux obligations américaines.

iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU) investit dans un sous-segment des obligations américaines investment grade de maturité comprise entre un et dix ans. Le fonds fournit une exposition à un large éventail d’obligations d’entreprises, d’État, d’autorités supranationales et locales et d’agences non américaines. Il offre un potentiel de génération de revenu similaire aux bons du Trésor américain de maturité similaire.

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (TIP5) investit dans des TIPS à court terme (titres du Trésor américain protégés contre l’inflation) et vise à fournir une couverture contre l’inflation avec un moindre risque de taux d’intérêt, tout en offrant un potentiel de croissance. Les obligations incluses à l’indice sous-jacent ont une duration comprise entre zéro et cinq ans et sont libellées en dollar américain.

L’industrie mondiale des ETF a enregistré son meilleur trimestre au 1er trimestre 2017 avec 44,5 mds USD de flux[1]. BlackRock propose désormais 86 ETF obligataires en Europe, qui offrent des expositions granulaires à tous les niveaux de duration et de risque.

Benoit Sorel, directeur d’iShares France, Belgique, Luxembourg, commente : « Notre objectif est de donner toute la latitude possible à nos investisseurs pour investir sur les marchés obligataires et ils sont de plus ne plus nombreux à venir nous voir avec des idées de produits à lancer. Ce besoin de granularité est symptomatique d’une réorientation plus large des allocations d’actifs vers une approche plus « active dans la gestion passive » pour répondre aux objectifs des investisseurs. Nous pensons que les ETF obligataires deviendront un outil de référence pour les investisseurs dans leur construction de portefeuilles obligataires, qu’ils soient acheteurs de fonds ou d’obligations en direct »

Chris Allen, gérant dans l’équipe Obligations Européennes de BlackRock commente : « Avant l’apparition des ETF obligataires, les dérivés et obligations en cash étaient les principaux outils à notre disposition pour traduire nos opinions dans les allocations de portefeuille et générer de l’alpha. La diversité et la taille des ETF obligataires ayant augmenté, nous disposons à présent d’un outil supplémentaire pour envisager des allocations sectorielles plus rentables. En outre, ces ETF fournissent de précieuses informations quotidiennes sur la destination des investissements et sont un moyen de gérer les flux à court terme qui entrent et sortent de nos fonds communs de placement. »