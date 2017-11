Innovation

L’ETF iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGG) offre une exposition diversifiée aux obligations « investment grade », que ce soit en termes de devises, de régions et de secteurs. Fonds à réplication physique, cet ETF détient les obligations sous-jacentes de l’indice pour un total de frais sur encours de 0,10 %, taux particulièrement compétitif. Afin de répondre aux besoins de tous les investisseurs, le fonds a été lancé avec trois parts couvertes contre le risque de change : en dollars (AGGU), en livres sterling (AGPB) et en euros (AGGH).

Le fonds réplique l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate, mesure de référence des titres de créance mondiaux de qualité « investment grade », libellés dans la monnaie locale de 24 pays figurant parmi les indices obligataires les plus largement suivis.

L’indice se compose de bons du Trésor, d’obligations liées à des gouvernements, d’obligations d’entreprise et d’obligations titrisées à taux fixe émises par des entreprises opérant dans les marchés développés et émergents.

« Les investisseurs diversifient de plus en plus la part obligataire de leurs portefeuilles afin de se protéger contre la soudaineté d’éventuels mouvements de marché. Avec cet ETF, ils ont accès à une vaste exposition obligataire en une seule opération à coût attractif au lieu de sélectionner eux-mêmes les obligations une par une » explique Benoit Sorel, directeur d’iShares pour la France, la Belgique et le Luxembourg.

A ce jour, l’encours mondial des ETF obligataires s’élève à 142 milliards de dollars.