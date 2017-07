Innovation

BlackRock étend sa gamme d’ETF obligataires avec le lancement d’un ETF exposé aux obligations à taux variable en US Dollar.

L’iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (FLOT) est exposé à des obligations en US Dollar dont les coupons s’ajustent des mouvements de taux, avec un rating minimum Investment Grade et une maturité inférieure à 5 ans.

Benoit Sorel, Responsable iShares pour la France, Belgique et Luxembourg commente : « La remontée des taux US a poussé les investisseurs à réduire la duration de leurs portefeuilles. Ce nouvel ETF permet de protéger les portefeuilles contre des remontées de taux d’intérêts, avec une exposition crédit US diversifiée et de grande qualité, sans risque de duration et un rendement attractif par rapport à des fonds monétaires.

Ce lancement illustre une nouvelle fois notre volonté d’offrir une gamme complète d’ETF permettant aux investisseurs de mettre en œuvre des allocations d’actifs précises et granulaires pour un coût maitrisé ».

Ce nouvel ETF est répliqué en physique (il détient donc en direct les obligations incluse dans l’indice de référence), pour un Total Expense Ratio de 0.10%.