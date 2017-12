Innovation

Dans un contexte de remontée des taux d’intérêt, les investisseurs obligataires tiennent de plus en plus compte du risque lié à la duration. La combinaison obligations à maturité courte et marchés émergents vise à offrir aux investisseurs des performances plus élevées tout en les protégeant de ce risque.

Le fonds BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund (le Fonds) investit dans un large éventail d’obligations à maturité courte de divers secteurs et pays du monde entier. Le Fonds a la possibilité d’investir dans des obligations d’Etat, des obligations d’entreprise et des obligations en monnaie locale, et son échéance moyenne ne doit pas excéder trois ans.

Sergio Trigo Paz sera le gérant principal du portefeuille, Michal Katrencik et Michal Wozniak seront les co-gérants. Ils travailleront aux côtés des 19 membres de l’équipe responsable de la dette des marchés émergents (EMD) de BlackRock, qui affiche en moyenne 17 ans d’expérience de la gestion d’investissements sur ce segment.

L’équipe met en œuvre un processus d’investissement éprouvé, qui repose sur une analyse de scénarios et une approche thématique innovante, et supervise 24 milliards de dollars d’investissements dans la dette émergente à l’échelle mondiale. [1]

Sergio Trigo Paz, responsable mondial de l’équipe Dette émergente de BlackRock explique : « Nos clients affirment que l’exposition aux marchés émergents est devenue une composante incontournable de leur portefeuille. Autrefois considérée comme un investissement opportuniste, la dette émergente est de plus en plus utilisée par les investisseurs comme une allocation stratégique à long terme en raison de l’amélioration des fondamentaux et de ses avantages en termes diversification. Ce fonds constitue un excellent complément à notre gamme. Il offre aux investisseurs un meilleur potentiel de revenus et des possibilités de diversification via une classe d’actifs plus rémunératrice. »

Le fonds BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund est un compartiment de BlackRock Strategic Funds.