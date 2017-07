BlackFin Capital Partners a réalisé un premier closing à plus de 100 millions d’euros pour son Fonds BlackFin Tech 1 auprès d’investisseurs institutionnels européens tels que Bpifrance, qui intervient pour son compte propre et dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir via le fonds MultiCap Croissance, le Groupe Vaudoise Assurances, le Groupe Groupama, Sogecap (Société Générale Insurance), Natixis Assurances, Swiss Life ainsi que plusieurs banques et family-offices. Ce closing ouvre la voie à une levée de fonds institutionnelle plus large, la société de gestion cible un closing final à plus de 150 millions d’euros.

Fondé par quatre entrepreneurs de la FinTech en 2009 – Laurent Bouyoux, Paul Mizrahi, Eric May et Bruno Rostain – BlackFin a levé un premier fonds de capital-développement de 220 millions d’euros en 2011. Depuis, BlackFin investit et soutient le développement d’entreprises de services financiers à travers l’Europe continentale. Suite au succès de leur premier fonds, un second fonds de capital-développement de 400 millions d’euros a été levé en 2016.

Laurent Bouyoux, Président Fondateur de BlackFin Capital Partners : « Nous sommes fiers de réaliser un lancement très prometteur pour notre fonds Fintech. La confiance de nos investisseurs provient de la performance démontrée avec nos Fonds I et II et de notre forte expertise sectorielle. Les services financiers sont un champ d’investissement complexe, mais très attractif et diversifié ; une équipe de spécialistes peut tirer des opportunités d’investissement extraordinaires. Notre ADN d’entrepreneurs est de nouveau à l’oeuvre ! »

Le fonds sera déployé à travers l’Europe continentale par une équipe d’investissement dédiée menée par Julien Creuzé. Maxime Mandin couvre les pays germanophones. Trois autres professionnels de l’investissement viendront compléter l’équipe dans les prochains mois. BlackFin emploie aujourd’hui plus de 20 professionnels à Paris, Bruxelles et Francfort.

L’équipe d’investissement s’appuie sur un réseau grandissant de plus de 25 Venture Partners pour sourcer et qualifier les opportunités d’investissement. Ces anciens entrepreneurs et dirigeants de l’industrie partagent leurs expériences et ouvrent leurs réseaux pour accélérer le développement des entreprises du portefeuille.

Les évolutions profondes des comportements des clients, des technologies et de la réglementation transforment l’industrie des services financiers. Les entrepreneurs les plus ambitieux ont aujourd’hui une opportunité unique de redessiner les chaines de valeur. BlackFin les accompagnera pour développer les entreprises FinTech, InsurTech et RegTech de demain. Toutes les dimensions des secteurs de la banque de détail et d’investissement, des paiements, de la gestion de patrimoine et d’actifs, de l’assurance, de la distribution d’assurance, des logiciels financiers ainsi que des technologies liées aux exigences réglementaires sont ciblées.

Laurent Bouyoux, Président Fondateur de BlackFin Capital Partners : « En tant qu’entrepreneurs et fondateurs de Fortuneo [1] nous nous sentons particulièrement proches des entrepreneurs du secteur. Notre expérience et nos réseaux vont leur permettre d’aller plus vite et de transformer en profondeur le secteur. »