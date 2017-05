Bernard Gainnier, Président du cabinet PwC France et Afrique francophone, a été élu pour un second mandat d’une durée de 4 ans à compter du 1er juillet 2017. Alors que le cabinet de conseil et d’audit affiche une activité en croissance annuelle continue, le président et son équipe annoncent la mise en place d’une nouvelle organisation permettant de rapprocher les offres de service de PwC des nouveaux enjeux de transformation de ses clients et d’accélérer sa propre transformation opérationnelle.

Une nouvelle équipe de direction (Territory Leadership Team) a ainsi été constituée pour accélérer la croissance de PwC. Bernard Gainnier a fait le choix de s’entourer d’associés aux parcours et aux compétences diverses tant en termes d’activités (Audit, Stratégie et Consulting, Juridique et Fiscal, Transactions et Expertise Comptable) que de zones géographiques (régions françaises, Maghreb et Afrique francophone subsaharienne).

Cette nouvelle équipe dirigeante de PwC France et Afrique francophone se veut plus polyvalente pour réussir la transformation de PwC et de tous ses métiers.

Certains de ses membres participent pour la première fois à une équipe de direction, ce qui illustre la volonté affichée par le cabinet de faciliter et d’accélérer l’ascension professionnelle de ses talents.

Afin de décloisonner les secteurs et les métiers de PwC, cette équipe de direction sera pilotée par un comité exécutif (Comex), qui n’existait pas jusqu’à présent. Ce Comex présidé par Bernard Gainnier est composé de 4 Managing Partners qui ont la responsabilité des 4 dimensions clés autour desquelles s’articulent dorénavant l’organisation de PwC France et Afrique francophone.

La nouvelle équipe de direction « Territory Leadership Team » est composée de :

Membres du Comex :

Ludovic de Beauvoir, Managing Partner « Clients & Market » ;

Agnès Hussherr, Managing Partner « Human Capital & Culture d’entreprise » et associée en charge de ce domaine au niveau mondial ;

Guillaume Lorain, Managing Partner « Opérations » ;

Edouard Sattler, Managing Partner « Synergies et Leadership ».

Responsables d’activités :

Vincent Le Bellac, responsable de l’activité Consulting et Stratégie

Olivier Marion, responsable de l’activité Transactions

Patrice Morot, responsable des activités Audit et conseil en gestion des risques.

Anne-Valérie Attias-Assouline, responsable de l’activité Juridique et Fiscale et Présidente de PwC Société d’Avocats

Responsables de secteurs d’activité au sein de Clients & Market :

Benjamin Ribault, responsable du secteur Industrie & Services

Xavier Crépon, responsable du secteur Services financiers

Responsables du développement géographique ou du segment :

François Antarieu, responsable des Régions et du Middle Market

Edouard Messou, responsable des activités de PwC en Afrique francophone subsaharienne

Responsables de fonctions transverses :

Stéphane Meffre, responsable des Finances

Bruno Tesnière, responsable du Risk Management

Geoffroy Schmitt, responsable Transformation, Change et Innovation

Sophie Salomé, responsable des Associés et du métier de l’Expertise-comptable

Le cabinet de conseil et d’audit affiche une activité en croissance constante

Au cours des 3 dernières années, le chiffre d’affaires du cabinet a augmenté en moyenne de 6% par an, atteignant 849 millions d’euros au 30 juin 2016. Par ailleurs, ses activités de conseil ont progressé sur cette même période de 9% pour atteindre 277 millions d’euros au 30 juin 2016. Ces résultats s’expliquent notamment par la mise en place d’une politique d’investissement visant à diversifier les compétences de PwC pour mieux répondre aux nouveaux enjeux de transformation des entreprises. Le savoir-faire pluridisciplinaire de PwC permet d’apporter une réponse globale aux clients, allant de la stratégie jusqu’à la mise en œuvre en passant par des prestations d’UX design ou de conseil en stratégie.

Après l’acquisition il y a 2 ans du cabinet de conseil en stratégie Booz & Company par PwC (devenu Strategy&, l’activité de conseil en stratégie de PwC), PwC France a choisi, fin 2015, de renforcer son expertise en transformation digitale à travers l’acquisition de Nealite, leader en design thinking. Devenu depuis l’Experience Center de PwC, celui-ci permet à ses clients d’imaginer et de concevoir des expériences innovantes et opérationnelles. Cette acquisition vient compléter celle du cabinet SMG, en 2015, qui a permis de renforcer les équipes PwC en assistance opérationnelle (« Operational Support »).

Fin 2016, PwC France a également finalisé deux nouvelles acquisitions : Datasio, start-up spécialisée dans le Big Data, et IDRH, cabinet de conseil leader en transformation des organisations et des ressources humaines, toujours dans le but de mieux accompagner les entreprises dans leur propre transformation.

Parallèlement, PwC France a lancé sur l’ensemble du territoire français une nouvelle offre de services destinée aux PME : PwC « Services aux Entrepreneurs », dont l’ambition est de doubler ses activités d’ici 2020, grâce à une stratégie de croissance externe attractive et innovante pour les cabinets d’expertise comptable. L’acquisition d’Ampersand, cabinet d’expertise comptable et commissariat aux comptes dédié aux PME, illustre la première étape de cette politique ambitieuse.

Tous les membres de l’équipe de direction auront comme ambition de proposer à tous les clients de PwC une expérience différente en se focalisant sur :

La force de frappe en innovation de PwC France et Afrique francophone ;

Une culture collaborative tournée vers l’humain, qui attire et fédère les meilleurs talents, au service de PwC ;

L’efficacité et la performance pour se concentrer sur la valeur apportée aux clients ;

De nouveaux modes de travail collaboratifs, flexibles et innovants. Cette transformation s’illustre déjà aux différents niveaux de la vie quotidienne des consultants, avocats, experts-comptables et auditeurs travaillant chez PwC France avec notamment le projet « Workplace of the Future ». Cette transformation s’accompagne de nouveaux usages et favorise les échanges, l’idéation et la créativité.

« Fort de cette nouvelle organisation, nous avons pour ambition de devenir Le cabinet de conseil référent en transformation des entreprises et en innovation », déclare Bernard Gainnier, président de PwC France et Afrique francophone.

Biographie des associés, membres de la Territory Leadership Team de PwC France et Afrique francophone

Bernard Gainnier (Président)

Commissaire aux comptes et expert-comptable, diplômé de droit et de l’IAE d’Aix en Provence, Bernard Gainnier a débuté sa carrière chez PwC en 1985 et a été nommé associé en 1995. Passé successivement par les bureaux de Paris et de Marseille, il part à Shanghai (Chine) en 1997 avant de rejoindre le bureau de San José (Etats-Unis) en 2000.

A son retour à Paris en 2001, il joue un rôle important dans le développement de PwC et participe à l’organisation par secteur d’activité du cabinet d’audit et de conseil. En 2009, il devient membre du comité exécutif et a notamment la responsabilité du développement par secteurs d’activités, du segment des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) ainsi que du marketing.

Bernard Gainnier devient Président de PwC France et Afrique francophone le 1er juillet 2013.

Ludovic de Beauvoir (Managing Partner, membre du Comex)

Expert-comptable et diplômé de l’ESC Rouen, Ludovic de Beauvoir entre chez PwC en 1983 au sein de l’activité Audit. Durant sa carrière chez PwC, il se spécialise en audit informatique et rejoint les activités de conseil en organisation. Il poursuit sa carrière en 1999 dans le pôle conseil chez Ernst & Young en qualité d’associé, puis rejoint Capgemini en 2000 en tant que directeur associé responsable du département conseil Middle Market. En 2003, il réintègre PwC pour contribuer au développement des activités Conseil du cabinet. Il se spécialise dans la transformation de la fonction Finance, compétence qu’il anime au niveau français et international pendant plusieurs années. Ludovic de Beauvoir est responsable de la gestion de la relation entre PwC et la DFCG (Association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion), il fait partie du comité éditorial de la revue Echanges de la DFCG. Il a été membre du conseil de surveillance de PwC France et de l’activité Advisory entre 2005 et 2013. Depuis le 1er juillet 2013, Ludovic de Beauvoir est membre du TLT de PwC France et Afrique francophone. Précédemment responsable de l’activité Consulting, il est depuis le 1er janvier 2017 Managing Partner « Clients & Market » au sein du Comex de PwC France et Afrique francophone.

Agnès Hussherr (Managing Partner, membre du Comex)

Commissaire aux comptes et expert-comptable diplômé de l’ESC Reims Agnès Hussherr, a débuté sa carrière chez PwC à Paris en 1989 et a été nommée associée en 2001. Elle est aujourd’hui responsable de l’audit de grands clients du secteur bancaire de PwC France. Depuis juillet 2016, elle a la responsabilité des ressources humaines de PwC au niveau mondial en tant que Global Human Capital Leader. Membre du TLT de PwC France et Afrique francophone depuis cette même date, au titre de responsable de la Transformation (Transformation Leader) de PwC France, Agnès Hussherr se voit désormais confier, depuis le 1er janvier 2017, la responsabilité des Ressources Humaines et la Culture d’entreprise de PwC France et Afrique francophone.

Guillaume Lorain (Managing Partner, membre du Comex)

Diplômé de l’ESC Rouen Guillaume Lorain a une expérience de près de 20 ans dans le domaine des transactions. Il débute sa carrière chez PwC en 1990, en tant qu’auditeur au bureau de Paris puis de Londres. Spécialisé dans le secteur Distribution & Biens de consommation, il reprend en 1995 la coordination de l’audit du Groupe Danone. Guillaume Lorain rejoint le pôle Transactions de PwC en 1998 où il est coopté associé en 2001. Associé au sein du département Transactions, il est spécialisé dans l’accompagnement de clients Private Equity ainsi que de leurs sociétés de portefeuille. Guillaume Lorain est membre du TLT de PwC France et Afrique francophone depuis le 1er août 2015. Précédemment responsable de l’activité Transactions, il prend depuis le 1er janvier 2017 la charge des Opérations de PwC France et Afrique francophone au sein du comité exécutif.

Edouard Sattler (Managing Partner, membre du Comex)

Commissaire aux comptes diplômé de l’ESSEC, Edouard Sattler rejoint l’activité Audit de PwC en 1987. De 1995 à 1998, il part au bureau de Francfort. Coopté associé en 1998 à Paris, il devient membre du German Desk. Edouard Sattler est spécialisé dans l’industrie manufacturière et chimique (France et Allemagne), et connaît également bien la distribution, l’ingénierie et la construction. Il a été impliqué dans la mise en place de procédures de pilotage de contrôle interne et est intervenu dans de nombreux pays du réseau PwC pour y coordonner les travaux des équipes locales. Responsable de l’industrie manufacturière de 2008 à 2012, Edouard Sattler est membre du TLT de PwC France et Afrique francophone depuis le 1er juillet 2013. Précédemment en charge des Ressources Humaines, il est depuis le 1er janvier 2017, désormais responsable des Synergies et du Leadership au sein du comité exécutif, en exercice.

Benjamin Ribault

Diplômé de l’ESSEC, Benjamin Ribault a rejoint le département Transactions de PwC en 1998. Depuis 18 ans, il accompagne les grands groupes sur leurs enjeux de valorisation et de modélisation financière dans le cadre de transactions. Coopté associé en 2007, Benjamin Ribault exerce la responsabilité du secteur Ingénierie & Construction pour PwC France & Afrique francophone et gère l’animation commerciale de grands groupes de l’industrie énergétique au niveau mondial. Depuis le 1er janvier 2017, Benjamin Ribault est membre du TLT de PwC France et Afrique francophone, en tant que responsable du secteur Industrie & Services pour lequel il prend en charge l’animation commerciale, notamment auprès des grands clients du cabinet.

Xavier Crépon

Commissaire aux comptes, titulaire d’un BBA de l’ESSEC et d’un diplôme d’expert-comptable aux Etats-Unis (CPA), Xavier Crépon a rejoint les équipes de PwC spécialisées dans le secteur de l’assurance en 1999. Il accompagne depuis 18 ans les acteurs clés de ce secteur en tant que commissaire aux comptes et conseil sur des sujets liés aux fonctions finance et risques. Après 4 années passées au Japon, Xavier Crépon a réintégré le bureau de Paris en 2010 en qualité d’associé avec la responsabilité des activités d’audit appliquées au secteur de l’assurance depuis 2014. Il a rejoint le TLT de PwC France et Afrique francophone au 1er janvier 2017, en tant que responsable de l’industrie des Services financiers pour laquelle il prend en charge l’animation commerciale et la coordination des différents métiers du cabinet.

François Antarieu

Commissaire aux comptes, titulaire d’une maîtrise en droit des affaires (Paris 2) et diplômé de Science-Po Paris et de l’ESC Toulouse, François Antarieu commence sa carrière chez PwC en audit à Paris en 1985, où il se spécialise dans le secteur de la construction et des produits de grande consommation. , Il intègre le bureau de Toulouse, dès sa création en 1988 et rejoint en 1992 le bureau de Lille pour sa création également. De 1997 à 1998, il intègre le département Transactions de PwC au Royaume-Uni. De retour à Paris, il est nommé associé. Au cours de sa carrière, il a acquis une expérience significative dans le Private Equity. En 2011, François Antarieu devient responsable de la région Sud-Ouest pour l’audit. François Antarieu est membre du TLT de PwC France et Afrique francophone depuis le 1er juillet 2013, responsable des différentes régions et du Middle Market. Il a été renouvelé dans cette fonction le 1er janvier 2017.

Edouard Messou

Expert-comptable, diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce d’Abidjan (ESCA), Edouard Messou débute sa carrière chez PwC en 1981 au bureau d’Abidjan. Il possèdeune expérience de plus de 30 ans en France et en Afrique, au cours de laquelle il a conduit de nombreuses missions d’audit, de conseil fiscal, de diagnostic financier et de conseil stratégique auprès du secteur public, para-public et privé. Avant d’être nommé Président de PwC Afrique francophone en juillet 2003, Edouard Messou a été Président de PwC Côte d’Ivoire et de l’Afrique de l’Ouest de 1998 à 2003. Depuis le 1er juillet 2013, Edouard Messou est membre du TLT de PwC France et Afrique francophone, responsable de l’Afrique francophone subsaharienne. Il a été renouvelé dans cette fonction le 1er janvier 2017.

Bruno Tesnière

Expert-comptable et commissaire aux comptes, diplômé de l’ESC Rouen, Bruno Tesnière dispose d’une expérience de près de 20 ans en tant qu’associé signataire de grands groupes internationaux. Il débute sa carrière en France en 1985, carrière qu’il poursuit ensuite en Belgique avant de rejoindre PwC France en 2003. Coopté associé en 1997, il s’est spécialisé dans les services, notamment le secteur des loisirs. Le 1er janvier 2017, Bruno Tesnière rejoint le TLT de PwC France et Afrique francophone en tant qu’associé responsable du risque management.

Stéphane Meffre

Diplômé d’HEC et expert-comptable, Stéphane Meffre a une expérience de plus de 20 ans dans le domaine des transactions. Il est spécialisé dans les missions de due diligence et de conseil dans le cadre de projets d’acquisition ou de cession complexes, tant pour des clients industriels que des fonds d’investissement. Après avoir débuté sa carrière chez Peat Marwick, Stéphane a rejoint PwC en 1987. Coopté associé en juillet 1995, il a poursuivi sa carrière à Londres avant de revenir à Paris en 1997 d’abord au département Restructuring, puis à partir de 2000 au sein du département Transactions. Stéphane Meffre est membre du TLT de PwC France et Afrique francophone depuis le 1er juillet 2013. Après 2 années en qualité de responsable de l’activité Transactions, il a été nommé Chief Operating Officer et Chief Financial Officer le 1er juillet 2015. A compter du 1er janvier 2017, Stéphane Meffre est renouvelé dans sa fonction de Chief Financial Officer au sein du nouveau TLT de PwC France et Afrique francophone.

Geoffroy Schmitt

Diplômé de Grenoble Ecole de Management, Geoffroy Schmitt dispose d’une expérience de près de 20 ans dans le domaine des transactions. Il débute sa carrière chez PwC en 1993 en tant qu’auditeur au sein du bureau de Lyon puis de Paris. En 1998, il rejoint le département Transactions de PwC, où il est coopté associé en 2006. Il supervise les activités relatives à l’industrie des services financiers au sein de l’équipe Transactions et est spécialisé dans le secteur immobilier dont il est par ailleurs le responsable au sein de PwC France. Geoffroy Schmitt est membre du comité exécutif du département Transactions depuis 2016. Précédemment en charge du pilotage du projet de transformation « Workplace of the Future » visant à renforcer le vivre/travailler ensemble, il est depuis le 1er janvier 2017 responsable du Change, de l’Innovation et de la Transformation des modèles opérationnels du cabinet au sein du TLT de PwC France et Afrique francophone.

Sophie Salomé

Expert-comptable diplômée de l’université Montesquieu Bordeaux IV, Sophie Salomé commence sa carrière en 1988 chez PwC Nouméa en audit. En 1990, elle rejoint le bureau de Paris en expertise-comptable. Elle est cooptée associée en 2001, et se spécialise dans les missions de gestion déléguée de services comptables et financiers auprès des grandes entreprises (externalisation de comptabilité, assistance relais). Elle intervient également auprès de nombreuses filiales françaises de grands groupes étrangers qui confient à PwC l’ensemble de leurs travaux de « compliance » comptable, fiscale et sociale. Sophie Salomé est membre du TLT de PwC France et Afrique francophone depuis le 1er juillet 2013 en tant que responsable de l’activité Expertise comptable. Elle a été renouvelée dans cette fonction le 1er janvier 2017.

Patrice Morot

Commissaire aux comptes et expert-comptable diplômé de l’ISG Paris, Patrice Morot a débuté sa carrière chez PwC à Paris en 1990 et a été nommé associé en 2002. Il est aujourd’hui en charge de l’audit de grands groupes du secteur bancaire, mais aussi membre de la Commission Banque de la CNCC et de la fédération Accountancy Europe. Depuis juillet 2013, il était responsable, au sein du TLT du département Audit, du développement des activités liées à la maîtrise des risques, au contrôle interne, et aux services à l’audit interne et à la conformité. Depuis le 1er janvier 2017, Patrice Morot a désormais la responsabilité des activités d’Audit et de Conseil en gestion des risques au sein du TLT de PwC France et Afrique francophone.

Vincent Le Bellac

Diplômé de Sciences-Po Paris, Vincent Le Bellac a réalisé l’essentiel de sa carrière dans le domaine de la trésorerie, des marchés financiers et de matières premières. Il débute sa carrière à la BFCE en 1987, puis s’oriente vers le monde de l’entreprise en devenant trésorier du groupe CEP Communication. Il rejoint PwC à Paris en 1998 pour y créer l’activité de conseil aux trésoreries d’entreprise. Coopté associé en 2004, il contribue au développement de cette activité en France et à l’international. Il était depuis 2013 en charge des activités de Conseil pour le secteur Industrie & Services. Depuis le 1er janvier 2017, Vincent Le Bellac est membre du TLT de PwC France et Afrique francophone en tant que responsable de l’activité Conseil de PwC France et Afrique francophone.

Anne-Valérie Attias-Assouline

Avocate au barreau des Hauts-de-Seine diplômée d’un Magistère de Droit des affaires de l’université Panthéon Sorbonne Paris I, Anne-Valérie Attias-Assouline a débuté sa carrière d’Avocat en 1997 au sein du département Banque et Finance de Price Waterhouse Juridique et Fiscal (aujourd’hui PwC Société d’Avocats). En 1999, elle intègre le département M&A du cabinet. Nommée associée en 2007, elle anime le groupe Transactions depuis 2010. Anne-Valérie Attias-Assouline est membre du comité exécutif de PwC Société d’Avocats depuis le 1er juillet 2013. Elle prend la présidence de PwC Société d’Avocats le 1er juillet 2016. Depuis cette date, Anne-Valérie Attias-Assouline est membre du comité exécutif de PwC France et Afrique francophone, en tant que responsable de l’activité Juridique et Fiscal. Elle a été renouvelée dans cette fonction le 1er janvier 2017.

Olivier Marion

Expert-comptable diplômé de l’EDHEC, Olivier Marion a démarré sa carrière chez PwC en 1994, tout d’abord dans les métiers de l’audit financier, puis des transactions à partir de 1999. Fort notamment de ses deux années passées au sein de du bureau de New York, il accompagnait les investisseurs financiers et groupes industriels dans leurs projets d’acquisitions, de cessions et de joint ventures en France et à l’étranger. Coopté associé en 2006, Olivier Marion dirige l’activité Business Recovery Services, accompagnant les entreprises en difficulté, depuis 2009. Il est également en charge du développement du bureau de l’Innovation de PwC France depuis 2015. Depuis le 1er janvier 2017, Olivier Marion a rejoint le TLT de PwC France et Afrique francophone en qualité de responsable de l’activité Transactions.