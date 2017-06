Benoit Tassou est nommé Directeur des relations commerciales avec le groupe Crédit Agricole pour Amundi. Il remplace André Pasquié qui est nommé Conseiller auprès de la Direction Générale pour le développement des Réseaux Groupe à l’International.

Benoit Tassou a effectué toute sa carrière professionnelle chez LCL (Groupe Crédit Agricole). Entre 1996 et 2010, il a occupé différentes fonctions au sein du pôle Marché Entreprises : il a notamment été Chargé d’affaires Grandes Entreprises Dauphine-Savoie et Directeur Régional Entreprises Champagne-Bourgogne. Il devient ensuite Secrétaire Général de la Banque des Entreprises et de la gestion de fortune. Depuis 2013, il était Directeur du réseau Nord-Ouest au sein des Marchés Réseaux Retails.

Benoit Tassou a un DESS de Finance de l’Entreprise et une maîtrise de Sciences Economiques (Université Assas – Paris II).

André Pasquié a débuté sa carrière en 1979 au sein de la Banque Indosuez tant dans des activités internationales (zone Asie) que domestiques (Directeur de succursale en région Rhône-Alpes). Il a rejoint Amundi (précédemment CAAM) en 1998 où il a exercé différentes responsabilités en lien avec les Réseaux et les Banques privées avant de devenir Directeur du Développement Groupe Crédit Agricole au sein du Métier Retail et membre du Comex.

André Pasquié est diplômé de Sciences-Po Paris, titulaire d’une Maîtrise de droit de Paris II, d’un certificat de criminologie ainsi que d’un diplôme d’anglais de Georgetown University (Washington DC).