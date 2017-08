Benoit Courmont, 39 ans, est nommé Directeur du pilotage financier et des risques d’AG2R LA MONDIALE, à compter du 28 août 2017. À ce titre, il est membre du Comité de Direction générale et exerce ses fonctions sous la responsabilité de David Simon, membre du Comité exécutif en charge des finances, des investissements et des risques.

Benoit Courmont a débuté sa carrière en 2003 en tant que contrôleur au sein de la Commission de contrôle des assurances, devenue Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). En 2007, il rejoint BNP Paribas Cardif pour travailler sur la gestion des risques et de Solvabilité 2. En 2011, il devient Directeur des risques d’AG2R LA MONDIALE puis Directeur des risques, de la solvabilité et de la conformité en 2015. Il est nommé Associé responsable de l’actuariat dans les secteurs de la finance et de l’assurance du cabinet d’audit et de conseil PwC France et Afrique francophone fin 2016.

Il est diplômé de l’École polytechnique (promotion 98) et de l’École nationale de la statistique et de l’administration économique (ENSAE). Il est également membre de l’Institut des actuaires, certifié CERA.