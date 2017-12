La nomination de Benoît Catel sera effective à partir du 1er janvier 2018.

Bruno Deletré est nommé, à compter du 1er janvier 2018, Président du directoire de la Caisse d’Epargne d’Alsace. Par ailleurs, l’instance de nomination de la Caisse d’Epargne d’Alsace et celle de la Caisse d’Epargne de Lorraine, Champagne-Ardenne ont pressenti Bruno Deletré pour prendre, à la date de la fusion juridique fin juin 2018 et sous condition de l’agrément de BPCE, la présidence de la future Caisse d’Epargne Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne.

Benoît Catel (55 ans) était précédemment Directeur général délégué, en charge du Développement commercial du Crédit Foncier.

Benoît Catel intègre la Compagnie Bancaire en 1987 où il occupe différentes responsabilités comptables et financières avant de rejoindre en 1992 GMF Banque pour y prendre la direction de la comptabilité. Il entre dans le groupe Caisse d’Epargne en 1994, à la Caisse d’Epargne Ile-de-France Ouest où il est successivement directeur de la comptabilité puis de la production bancaire et, enfin, membre du directoire, en charge du pôle finances et risques.

A partir de 2001, il occupe cette même fonction pour la Caisse d’Epargne Côte d’Azur, avant de prendre en charge, au sein du directoire, le pôle développement. En 2006, il devient le directeur du marché des collectivités locales, du logement social et de l’économie sociale à la Caisse nationale des Caisses d’Epargne. En 2009, il devient le Directeur général de la Banque de la Réunion (filiale de BPCE IOM), avant de prendre la direction générale de Volksbank Romania (Groupe BPCE) de 2012 jusqu’à avril 2015.

En avril 2015, il intègre le Crédit Foncier en tant que Directeur général délégué, en charge du Développement commercial.

Benoît Catel est diplômé de l’Ecole supérieure de commerce de Lille, de l’IEP Paris et titulaire du DESCF (Diplôme d’études supérieures comptables et financières).