« Cette nomination s’inscrit dans la volonté de renforcer notre management au Luxembourg afin de poursuivre le développement de nos différentes lignes de métier. A ce titre, Benjamin sera en charge du développement et de la coordination des lignes de métier Investissement, Transaction, Expertise, Property Management sur le marché luxembourgeois » commente Frédéric Van de Putte, Chief Executive Officer BNP Paribas Real Estate Advisory en Belgique et au Luxembourg.

En plus de sa responsabilité de Directeur Général, Benjamin continuera d’assumer personnellement la responsabilité du département Transaction. Benjamin travaillera par ailleurs en étroite collaboration avec les directeurs des différentes lignes de métier en Belgique et au Luxembourg, à savoir François Van den Branden pour l’Investissement, David Goldfinger pour le Property Management et Nabil Mouloua pour l’Expertise.

Benjamin repportera directement à Frédéric Van de Putte, Chief Executive Officer BNP Paribas Real Estate Advisory en Belgique et au Luxembourg.

Benjamin (39 ans) a débuté sa carrière chez BNP Paribas Real Estate APM Luxembourg en 2006 en qualité de Consultant dans le département Transaction. Il a ensuite été nommé Directeur de ce même département en 2009.