Dans le cadre de sa stratégie de développement, Belron® Holding France (Carglass®) a initié une réflexion depuis plusieurs mois afin d’identifier un marché sur lequel le groupe pourrait se développer en capitalisant sur ses valeurs de service, son expertise et ses méthodes qui, depuis 30 ans, ont contribué à bâtir une marque leader sur le marché de la réparation et du remplacement de vitrage automobile. A l’issue de celle-ci, Belron® Holding France (Carglass®) a porté son intérêt sur Maisoning, spécialiste des services à l’habitat (réparation, rénovation et dépannage d’urgence) via une prise de participation à hauteur de 80%, les 20% restants étant conservés par le Groupe Prunay.

A travers cette opération, l’ambition de Belron® Holding France (Carglass®) est d’apporter à Maisoning toute son expertise pour proposer une offre de service de qualité reconnue au niveau national, portée par des collaborateurs engagés et fiers de leur travail. Il s’agit également de renforcer et développer un partenariat fort avec les partenaires assureurs, tout en construisant un réseau intégré maillant l’ensemble du territoire et associant les nombreux partenaires experts de grande qualité.

Maisoning est le 1er réseau intégré de réparateurs proposant des prestations tous corps d’état sur le marché des services à l’habitat auprès des particuliers, des assureurs, des assisteurs et des gestionnaires de biens. Créé en 1967, Maisoning emploie près de 400 collaborateurs, dont 200 ouvriers et techniciens du bâtiment, et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 40 millions d’euros.

« Ce projet résonne parfaitement avec notre raison d’être qui est de faire la différence en résolvant le problème des personnes avec une authentique attention. Il est très enthousiasmant de pouvoir capitaliser sur notre savoir-faire, l’excellence de notre service, ainsi que toute notre expérience pour faire de Maisoning le leader des services à l’habitat. Notre ambition est de faire de Maisoning le « Carglass® de la maison », déclare Eric Girard, Président de Belron® Holding France et Directeur Général de Carglass®.

« L’investissement de Belron® Holding France (Carglass®) au sein de Maisoning arrive à un moment décisif pour l’entreprise qui a pour objectif de s’affirmer en leader sur un marché dynamique et porteur. Nous allons notamment pouvoir bénéficier de l’expérience de Belron® Holding France (Carglass®) pour étendre notre réseau partout en France et développer notre gamme de services », commente Julien Véra, Directeur Général de Maisoning.

« Groupe Prunay est fier que le groupe Belron® l’ait choisi pour ce grand projet de développement en France. L’offre de Réparation en Nature fait de plus en plus partie de la chaine de règlement des sinistres à l’habitat avec ou sans expertise.

Grâce à ce rapprochement, nous allons pouvoir répondre à la demande du marché toujours croissant, dans des conditions optimales de qualité de service, crédo permanent de notre groupe » souligne Patrick Weil, Président du Groupe Prunay.