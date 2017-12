« Beausoleil », 21 appartements en accession et 9 logements sociaux

Situé sur la Moyenne Corniche, avenue du Prince Rainer III de Monaco, « Sea View » surplombe la Principauté et propose un cadre de vie à part, vue sur mer.

L’immeuble, design et moderne, aux prestations haut de gamme, propose des appartements du 2 au 4 pièces, lumineux et dotés de terrasses en décroché aux formes de vagues, offrant des vues sur la mer. Le programme bénéficie également d’une salle de fitness et d’un sauna.

Les véhicules accèdent aux places de parking par un ascenseur.

Les logements sont équipés de climatisations réversibles et répondent aux exigences de la RT 2012. Les appartements en accession sont proposés à partir de 310 000 € pour les T2, 449 000 € pour les T3 et 720 000 € pour les T4.

Le Groupe Gambetta a collaboré avec Architectes Côte d’Azur Nice pour la conception de l’opération immobilière. La livraison est prévue pour le 4ème trimestre 2019.