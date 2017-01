Avec une puissance totale de 12 MW, le parc éolien comporte 6 éoliennes Enercon de type E82 disposant d’une hauteur de moyeu de 108 mètres. En 2013, les éoliennes ont été équipées du système « Trailing Edge Serrations » qui permet de réduire considérablement les nuisances sonores. Depuis sa mise en service en 2011, BayWa r.e. assure la gestion technique et commerciale du parc. Après la vente, BayWa r.e. continuera à en superviser l’exploitation.

Matthias Taft, Directeur du Secteur Energie de BayWa AG, souligne : « Depuis sa mise en service, nous avons travaillé à l’optimisation de la performance du parc. Après cette vente, nous allons continuer à apporter notre savoir-faire et ainsi renforcer la confiance et la bonne collaboration avec Omnes Capital. »

BayWa r.e. a déjà installé et mis en service en France cinq parcs éoliens d’une puissance totale de 74 MW. L’entreprise assure également la gestion technique et commerciale de 200 MW de centrales éoliennes et solaires sur le marché français.

Serge Savasta, Associé gérant, Responsable du pôle Infrastructure d’Omnes Capital, ajoute : « Cette opération s’inscrit dans la collaboration initiée cet été avec BayWa r.e. lors du rachat du parc de Saint-Congard. Notre stratégie repose sur la constitution de partenariats de long terme avec des développeurs et producteurs d’électricité indépendants. Nous sommes ravis de renforcer, en ce début d’année, ce partenariat avec l’expert en énergies renouvelables BayWa r.e. ».