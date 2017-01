Gestion de Patrimoine

L’augmentation des taux confirmée !

Comme annoncé en décembre, les taux sont en hausse en ce début d’année 2017, sur l’ensemble du territoire national.

En effet, les prêts sur 20 ans (qui sont les plus fréquents) affichent ce mois-ci une moyenne de 1.43% contre 1,32% au 1er décembre 2016 et 1,18% au 1er novembre 2016.

Cette hausse s’explique par l’OAT 10 ans qui est passé de 0.30% fin octobre à 0,80% en novembre et par la remontée des taux d’intérêt de la FED. Suite à ces changements, les banques révisent donc leurs barèmes à la hausse.

Concernant l’analyse par région, les taux sont homogènes sur l’ensemble du territoire. Toutes les régions ont vu les taux augmenter en moyenne de 0,1% à 0,2% sur 10, 15, 20 ou 25 ans. On constate également une légère hausse de 0,17% du montant du prêt moyen (passant de 166 497€ au 1er décembre 2016 à 166 773€ au 1er janvier 2017). L’apport moyen, quant à lui, augmente de 0,69% (passant de 25 356€ au 1er décembre 2016 à 25 531€ au 1er janvier 2017).

Il ne faut pas s’alarmer pour autant. Comme l’indique Jauffrey Ianszen, Directeur Réseaux et Développement, « Nous n’avons pas d’inquiétude et restons optimistes sur le dynamisme du marché immobilier en 2017. Il reste en effet très attractif grâce au PTZ reconduit et aux taux qui, malgré leur hausse, restent très séduisants pour les futurs acquéreurs ».

Évolution des taux sur 20 ans entre décembre 2016 et janvier 2017

Zoom sur le profil des primo-accédants

En 2016, 29 484 primo-accédants ont été accompagnés par Immoprêt, ce qui correspond à 61% des familles.

Le montant moyen du prêt a augmenté de 0,11% (passant de 161 700€ à 161 878€) entre décembre 2016 et janvier 2017. L’apport moyen a continué d’augmenter de 0,91 % (passant de 21 947€ à 22 154€).

« Malgré la hausse des taux, le marché de l’immobilier reste attractif pour les primo-accédants, que nous continuons d’accompagner pour une nouvelle année ». Jauffrey Ianszen