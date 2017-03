Réalisé sur un échantillon de près de 600 transactions sur le dernier trimestre de l’année 2016, le baromètre confirme que 2016 a été une année favorable pour l’activité immobilière (hausse du nombre de transactions, délais de vente plus courts…).

Une légère hausse des prix logique.

Contrairement au trimestre précédent, la moyenne des prix de vente est à la hausse. Constat logique expliqué par deux principaux facteurs : la demande des acquéreurs est en hausse et les taux d’emprunt immobilier sont toujours très bas. Ce dernier point favorise la décision d’acquéreurs de se lancer dans un projet immobilier. Ils estiment que c’est le bon moment et anticipent, voire craignent une hausse des taux en 2017. Crainte qui pour l’instant ne se confirme nullement. Les banques affichent depuis quelques temps des taux stables, sans hausse significative prévue.

Autre élément à prendre en compte, les élections présidentielles à venir. Cet élément a-t-il un impact sur le marché immobilier. ? Pas sûr… les premiers mois de l’année pourront peut-être nous en dire plus.

A noter enfin que cet effet de hausse des prix en fin d’année s’était constaté aussi en 2015.

Des honoraires à la hausse.

Autre hausse qui elle n’avait pas été constatée en 2015, ni sur les autres trimestres 2016, c’est celle des honoraires d’agence du réseau. Cette petite hausse n’est pas à lier principalement avec la hausse des prix mais plutôt à des facteurs interne au réseau Proprietes-privees.com : une formation accrue des conseillers permettant à chacun d’entre eux de mieux défendre ses honoraires, mais surtout une politique de prise de mandats exclusifs qui porte ses fruits. Le nombre de mandats exclusifs signés augmente régulièrement chez Proprietes-privees.com. Or, un mandat exclusif signé au bon prix engendrera beaucoup moins de négociation des honoraires de la part d’un client. De plus, les vendeurs ont pris conscience de la tendance du marché. Et pour vendre vite et bien, il faut tenir compte du contexte du marché.

Plus on vend vite, moins le prix baisse.

Dernier élément qui corrobore ceux cités précédemment, on constate qu’un bien sur deux se vend en moins de 90 jours et que la baisse de prix n’est que de 5% dans ce cas. Tous les professionnels de l’immobilier le savent : un mandat au prix est un mandat qui se vend vite. Là encore la prise de mandats exclusifs favorise cette tendance. Ces chiffres soulignant la corrélation entre délai de vente et baisse de prix sont très stables si l’on les compare aux trimestres précédents.

En conclusion, la baisse conséquente des taux d’emprunt en 2016 a rendu le marché immobilier dynamique. Le volume de vente est le plus élevé depuis 10 ans. Et pour vendre vite et bien, une seule solution : vendre au bon prix en tenant compte du contexte du marché.