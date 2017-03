Une légère hausse des taux constatée

Après une stabilisation des taux le mois dernier, on constate qu’ils augmentent très légèrement ce mois-ci.

En effet, les prêts sur 20 ans (qui sont les plus fréquents) affichent ce mois-ci une moyenne de 1.45% contre 1,43% au 1er février.

Concernant l’analyse par région, les taux sont en légère hausse sur la plupart du territoire. On constate cependant que les taux sont restés stables sur l’Occitanie, les Pays-de-la-Loire et la Provence-Alpes-Côte d’Azur sur 10, 15, 20 et 25 ans.

On voit le montant du prêt moyen baisser de 0,9% (passant de 170 271€ au 1er février à 168 683€ au 1er mars). L’apport moyen, baisse également de 1,3% (passant de 26 100€ au 1er février à 25 754€ au 1er mars).

« La légère hausse des taux combinée à l’augmentation des prix poussent les ménages à accélérer leur projet d’achat pour profiter du contexte encore favorable » déclare Jauffrey Ianszen, directeur Réseaux et Développement d’Immoprêt.

Zoom sur le profil des primo-accédants

Depuis le 1er janvier 2017, 6 745 primo-accédants ont été accompagnés par Immoprêt, ce qui correspond à 67% des familles.

Le montant moyen du prêt a baissé de 1,39% (passant de 133 908€ à 132 047€) entre février et mars. L’apport moyen a également baissé de 0,51 % (passant de 22 511€ à 22 396€).

« Malgré cette très légère hausse des taux, les primo-accédants, qui continuent de bénéficier des aides comme le PTZ, accélèrent leur demande de prêt pour pouvoir accéder à la propriété » indique Jauffrey Ianszen.