La Société Générale et Raise demeurent actionnaires du Groupe Babilou, fondé par la famille Carle qui reste majoritaire. Les éléments financiers de la transaction sont confidentiels.

Créé à Paris en 2003 par Rodolphe et Edouard Carle, Babilou est le premier groupe de crèches d’entreprises et de collectivités en France. Babilou est également à l’origine de la création de 1001 Crèches, une plateforme internationale de réservation de places en crèches, qui permet aux entreprises de proposer à leurs salariés-parents des solutions d’accueil dans le réseau de crèches Babilou et d’autres établissements partenaires. De plus, Babilou a récemment lancé Mes Solutions Family, plateforme digitale qui propose une offre complète d’accompagnement à la parentalité, des solutions d’accueils réguliers ou d’urgence des jeunes enfants au soutien personnalisé aux salariés aidants, en passant par le soutien scolaire. Babilou gère plus de 400 établissements qui accueillent près de 20 000 enfants en France, en Allemagne, en Belgique, à Dubaï et en Suisse. Le réseau 1001 Crèches est composé de plus de 1400 structures.

« Notre choix s’est porté sur un partenaire international avec une expérience réussie dans le développement international d’entreprises à très forte croissance, déclare Rodolphe Carle, Président et co-fondateur de Babilou. Nous avons également sélectionné une équipe qui partage nos valeurs et les enjeux de qualité, d’innovation et d’amélioration continue nécessaires à la vision que nous avons de notre métier. TA Associates et son équipe sont donc un partenaire idéal pour Babilou et son projet d’entreprise Grandir Ensemble 2020 : développer Babilou hors d’Europe, notamment sur les marchés américain et asiatique. L’entrée de TA Associates est aussi l’occasion de renouveler nos financements bancaires et de muscler nos capacités d’investissements, tout en renforçant le contrôle de la famille fondatrice sur le capital ».

« Babilou est devenu le réseau leader des crèches d’entreprises, réputé pour sa qualité et son excellence, en mettant à disposition des familles des offres d’accueil personnalisées qui répondent aux besoins quotidiens des salariés, déclare Patrick Sader, directeur chez TA Associates qui rejoindra le conseil d’administration du groupe. Babilou se distingue par une croissance organique et externe très dynamique, et est en pleine expansion internationale. Nous sommes impatients de collaborer avec Rodolphe, Edouard et leurs équipes, pour accompagner l’évolution de Babilou. »

« Depuis notre premier investissement en 2013, Babilou a connu une croissance continue, déclare JeanMarie Laurent Josi, CEO de Cobepa SA, et membre du conseil d’administration du Groupe Babilou. Notre volonté est d’aider les entreprises comme Babilou sur le long terme. Ainsi nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat, d’autant plus que Babilou commence une nouvelle phase de son développement. »

Rothschild, Acetis Finance et KPMG, ont été les conseillers financiers de Babilou ; et Linklaters, Jeausserand-Audouard et Reboul & Associés, ses conseillers juridiques. KPMG a été le conseiller financier de TA Associates, et Latham & Watkins son conseiller juridique.