Le groupe français Babilou s’étend aux Emirats Arabes Unis Babilou, le leader européen des crèches d’entreprises et de collectivités, fondé en France en 2003 par Rodolphe et Edouard Carle, représente aujourd’hui un réseau de plus de 1 500 crèches réparties dans toute l’Europe, dont 520 directement gérées par le Groupe.

Soucieux d’accompagner les familles et de faciliter leur équilibre de vie, Babilou propose des structures d’accueil de haute qualité, avec une approche résolument tournée vers les parents qui exercent une activité professionnelle. Le Groupe s’est développé aux Emirats Arabes Unis dès 2014 avec l’ouverture d’une première crèche en 2015, puis de trois autres dans des lieux stratégiques à Dubaï. Babilou a toujours eu pour objectif d’offrir le meilleur de son expertise au Moyen-Orient et d’élargir son champ d’action. Pour ce faire, il était indispensable de collaborer avec les acteurs locaux présents sur le marché, et de développer le secteur de la Petite Enfance encore émergeant, comparé aux marchés européens plus matures.

Dans le cadre de son développement, Babilou s’est rapproché de Blossom Nursery, l’un des acteurs majeurs des crèches à Dubaï. Leur ambition commune étant de proposer ensemble l’offre de garde d’enfants la plus rassurante possible et répondant aux attentes de toutes les familles. Selon Zahra Hamirani, fondatrice de Blossom Nursery, les crèches ont été créées pour répondre aux besoins des parents qui travaillent et qui souhaitent placer leur enfant dans un cadre sécurisé, stimulant et de grande qualité. Elle-même mère de trois enfants, elle a manqué d’un lieu de garde sûr, durable et respectueux de l’environnement pour le développement des tout-petits. Elle a donc décidé de le créer. « C’était un projet passionnant pour mon équipe et moi. Des programmes d’immersion linguistique à la prévention des risques, en passant par une alimentation saine, nos aspirations étaient toutes différentes. En articulant notre activité autour de ces différents besoins familiaux, nous avons petit à petit conçu une "manière d’être" qui découle de notre slogan : believe, achieve, become [1]. C’est l’essence de Blossom aujourd’hui ».

Faire du rapprochement de Babilou & Blossom Nursery un partenariat stratégique mondialement reconnu

Créé en 2009, Blossom Nursery s’est rapidement développé en ouvrant six crèches à Dubaï qui ont contribué à l’éducation de milliers d’enfants. Entreprise à succès reconnue pour son approche RSE et son offre de qualité centrée sur les besoins de l’enfant, Blossom a été approchée par des fonds d’investissements privés.

« C’était très valorisant d’attirer l’attention de nombreux grands organismes financiers ou de groupes scolaires désireux d’investir dans notre entreprise. Mais je n’entendais parler que d’objectifs financiers, de stratégies, d’économies et de réduction des dépenses. Je craignais que nous perdions de vue qui nous étions », explique Zahra Hamirani.

Blossom a toujours privilégié l’importance de l’accueil des enfants et revendique le principe des Trois PPP (People, Planet, Prosperity).

Blossom et Babilou créent le réseau n°1 de crèches à Dubaï

Les deux groupes ont décidé de se rapprocher en plaçant leurs valeurs communes au cœur de leur activité : la bienveillance, l’engagement, la diversité et la qualité. Dès septembre 2017, Babilou et Blossom Nursery vont unir leurs forces pour offrir aux Émirats Arabes Unis la meilleure offre d’accueil de la région, et ainsi créer le 1er groupe de crèches à Dubaï. Babilou sera majoritaire dans ce partenariat.

« Nous avons été très impressionnés par le niveau de qualité du programme pédagogique et des équipes de Blossom. Pour Zahra, prendre soin des enfants est une vocation. C’est un leader charismatique qui a su construire un immense réseau rassemblant des personnes talentueuses, et offrant une vision orientée vers le développement global de l’enfant grâce à la méthodologie EYFS. C’est une véritable opportunité pour le groupe Babilou d’accueillir Zahra et son équipe. Ensemble, nous allons développer nos services à destination des familles des Émirats Arabes Unis avec passion, respect et engagement, pour donner à chaque enfant le meilleur environnement éducatif possible dans nos crèches », déclare Rodolphe Carle, CEO et Président fondateur du groupe Babilou.

Ensemble, Babilou et Blossom possèdent 10 crèches à Dubaï, soit l’équivalent de 1 700 berceaux pouvant accueillir des enfants de 6 semaines à 6 ans. Pour répondre aux attentes de chaque parent, différents programmes et des offres flexibles seront proposés.

Conjointement, Blossom Nursery - en lice pour les Gulf CapitalSME Awards et classé parmi les 100 premières PME locales - et le groupe Babilou - reconnu comme le numéro 1 des crèches en Europe - vont poursuivre leur mission et offrir des solutions à destination des familles à travers tout le Moyen-Orient. Ils ont pour objectif d’ouvrir 20 crèches d’ici 2020, pour s’imposer comme le choix préféré des familles.