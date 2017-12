BNP Paribas lance une initiative conjointe de sa BFI et de la branche Commercial Banking Group (CBG) de Bank of the West une offre de conseil et de financement en fusion et acquisition à la clientèle d’affaire de Bank of the West.

Cette nouvelle initiative proposera des conseils et des solutions sur mesure en matière de M&A à tous les clients, et notamment aux clients de secteurs clés dans lesquels Bank of the West dispose d’une expertise sectorielle solide tels que la technologie, l’industrie, la santé, la boisson, l’alimentation et l’agroalimentaire.

« Cette plateforme transversale de BNP Paribas offrira aux clients de Bank of the West un accès à tout l’éventail de solutions de M&A, aux États-Unis et à l’international, tout en veillant à ce que l’ensemble des produits du Groupe BNP Paribas fassent partie de l’offre. Cette initiative démontre clairement la pertinence de notre modèle économique intégré et diversifié. Elle permettra à notre banque non seulement de consolider ses relations avec ses clients, mais aussi de poursuivre l’essor soutenu et durable de BNP Paribas aux États-Unis », explique Lincoln Payton, directeur du Conseil pour la région Amériques au sein de CIB.

Roger Spitz a été nommé directeur de ce nouveau service Conseil M&A au sein de BNP Paribas CIB. À ce titre, Roger Spitz aura la responsabilité de conduire ce projet conjoint avec Bank of the West et d’assurer la coordination avec BNP Paribas Americas ainsi qu’avec l’ensemble de la franchise M&A au niveau international. M. Spitz conservera également ses fonctions de représentant sectoriel des M&A pour les secteurs technologie, médias et télécoms au sein de BNP Paribas Americas. Compte tenu de la richesse de l’offre de services de Bank of the West en matière de technologies et de ses relations étroites avec la Silicon Valley, son rôle sera essentiel dans le succès de cette plateforme. M. Spitz était auparavant directeur pour les secteurs technologie, aérospatiale et défense dans la région Europe Moyen-Orient Afrique au sein de BNP Paribas à Londres. M. Spitz est aujourd’hui basé à San Francisco sous la supervision directe de Emre Gunalp, directeur des activités Conseil M&A en Amérique du Nord, basé à New York.

« Nous continuons d’étendre le rayonnement géographique de nos services de banque commerciale aux États-Unis, et notre grande expertise du secteur associée désormais aux solutions de Conseil M&A de CIB offrira à nos clients un accès exceptionnel à des solutions spécialisées et internationales », a souligné Jean-Marc Torre, directeur de Commercial Banking Group au sein de Bank of the West.

En outre, cette nouvelle entreprise a conclu son premier accord le 5 septembre, tenant le rôle de conseiller M&A exclusif côté vendeur pour le groupe HAVI dans le cadre de la cession de sa division secondaire des Solutions déchets et recyclage. Cet accord marque une étape majeure en Amérique du Nord car il s’agit de la première transaction de M&A avec un client de Bank of the West depuis le lancement de cette initiative conjointe.