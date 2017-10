À ce poste qui vient tout juste d’être créé, M. Ponsonby sera chargé de gérer et développer les services bancaires offerts aux entreprises par le groupe BNP Paribas au Royaume-Uni. Il reporte à Anne-Marie Verstraeten, responsable Pays du Royaume-Uni, BNP Paribas, et à Yannick Jung, responsable de Corporate Clients Financing and Advisory EMEA.

En mars, dans le cadre de son Plan de développement 2020, BNP Paribas CIB a identifié le Royaume-Uni comme l’un des quatre marchés européens pour lesquels l’objectif est de développer son activité, notamment dans les segments des services aux entreprises et aux filiales de groupes multinationaux implantées au Royaume-Uni.

Mme Verstraeten explique ainsi : « Notre objectif consiste à développer cette franchise qui est déjà bien implantée au Royaume-Uni. Les connaissances approfondies du monde de l’entreprise de Matthew (que ce soit au Royaume-Uni ou à travers le monde) ainsi que son expérience unique dans le domaine de la banque d’investissement, nous aideront à atteindre cet objectif. Sa capacité à associer des franchises fortement endettées à des conseils pertinents en matière de fusion-acquisition fait de lui le candidat idéal pour remplir la mission qui lui a été confiée. »

M. Ponsonby apporte plus de 30 années d’expérience dans le domaine des services financiers, notamment dans la banque d’investissement, les marchés actions et les fusions-acquisitions. Il est intervenu en tant que conseiller dans le cadre de transactions dont la valeur totale dépasse les 350 milliards de livres sterling tout au long de sa carrière, y compris quelques-unes des principales transactions conclues dans la région EMEA. Il nous rejoint après avoir quitté la banque d’investissement Barclays au sein de laquelle il a occupé, de 2009 à 2017, le poste de Vice-Chairman et Global Co-Chief Operating Officer of Banking. Auparavant, M. Ponsonby avait travaillé au sein de Citigroup où il avait occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de responsable European Utilities, de responsable du comité consultatif au Japon et de responsable mondial Infrastructure Investment Banking. M. Ponsonby a également occupé différents postes au sein de Deutsche Morgan Grenfell et Andersen Consulting.

Le groupe BNP Paribas emploie plus de 7 500 personnes au Royaume-Uni et répond aux besoins d’une vaste clientèle grâce à toute une gamme de solutions telles que des services bancaires aux entreprises et aux institutions, des services de courtage, des services immobiliers, des services de gestion d’actifs, des services d’assurance, des services de gestion des finances personnelles, des solutions de crédit-bail et des services de financement des activités commerciales. En 2017, la banque fête le 150e anniversaire du lancement de son activité au Royaume-Uni. Le pôle Corporate Banking de BNP Paribas au Royaume-Uni inclut les équipes chargées des relations avec la clientèle, de l’endettement des entreprises, du conseil, du commerce et de la trésorerie.