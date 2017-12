Au carrefour de tous les acteurs de l’économie, qu’ils soient particuliers, entreprises ou investisseurs, la banque se doit de les soutenir dans leur démarche de transition.

A l’occasion du One Planet Summit, et dans le cadre de son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique,BNP Paribas continue à accompagner l’ensemble de ses clients grâce à trois nouvelles solutions pour construire l’économie bas carbone :

A destination des investisseurs, BNP Paribas Asset Management lancera un fonds d’épargne pour le financement des PME/ETI européennes de la transition énergétique.

Pour ses clients particuliers, BNP Paribas propose un prêt à 1% pour l’achat d’un véhicule neuf bénéficiant du bonus écologique.

A destination des entreprises et investisseurs, BNP Paribas Securities Services lance ClimateSeed, une plateforme dédiée à la mise en relation des investisseurs avec les associations porteuses de projets de compensation carbone.

1. BNP Paribas Asset Management poursuit le développement de sa gamme de fonds verts, et lancera un fonds d’épargne qui vise notamment à contribuer au financement des PME/ETI européennes actives dans la transition énergétique [1].

Les clients particuliers de la banque de réseau France investissant leur épargne dans ce fonds, auquel BNP Paribas Cardif s’associe, auront ainsi la possibilité d’ajouter un impact environnemental à leur épargne.

Ce fonds sera investi à 90% minimum dans les fonds thématiques Environnement existants de BNP Paribas Asset Management (Eau, Climat, Immobilier responsable, etc.).

Les 10% maximum restants seront placés dans une structure d’investissement dédiée au financement des PME/ETI françaises et européennes qui contribuent à la transition énergétique et écologique dans les domaines suivants : efficacité énergétique, énergie renouvelable, immobilier responsable, transport et agriculture durable, gestion de l’eau et des déchets et services environnementaux. Cette structure sera ouverte aux investisseurs institutionnels/professionnels.

2. BNP Paribas Securities Services lancera en 2018, ClimateSeed, une plateforme dédiée à la compensation carbone volontaire. Cette initiative s’inscrit dans l’engagement long terme de BNP Paribas en matière de lutte contre le changement climatique et de promotion des objectifs de développement durable des Nations Unies.

Pour encourager les démarches des entreprises souhaitant devenir neutre en carbone, BNP Paribas a décidé de mettre en place un mécanisme volontaire de compensation carbone à destination de ses clients et de porteurs de projets. Véritable réseau social réunissant ces deux catégories d’acteurs, ClimateSeed deviendra la première plateforme centralisée, transparente et efficace pour acheter et vendre des crédits de carbone.

La plateforme ClimateSeed réinvestira 100% de ses profits dans son développement et des initiatives destinées à améliorer son impact. Un comité d’éthique, comprenant des experts du marché carbone, des universitaires, des représentants des ONG et des auditeurs, approuvera les projets promus sur la plateforme.

3. Par ailleurs, depuis le 5 décembre 2017, les particuliers souhaitant acquérir un véhicule neuf éligible au bonus écologique peuvent bénéficier d’un prêt à 1% [2].

Pour accompagner les particuliers qui présentent un intérêt de plus en plus fort pour les conséquences de leur comportement de consommation, BNP Paribas a adapté son offre pour leur permettre de participer à la transition énergétique.

Pour rendre plus accessible l’acquisition d’un véhicule bénéficiant du bonus écologique, BNP Paribas propose désormais aux automobilistes qui souhaitent eux aussi adapter leur consommation aux enjeux environnementaux, un prêt au taux de 1%, pour un montant allant jusqu’à 75 000€, et un remboursement allant jusqu’à 9 ans.